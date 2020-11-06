Самый трогательный эфир "Танці з зірками": где смотреть онлайн 11 выпуск

В воскресенье, 8 ноября, на телеканале "1+1" выйдет одиннадцатый выпуск шоу "Танці з зірками", где артисты выйдут на паркет с родными людьми – родителями, родственниками и другими членами семьи.

Некоторые участники впервые покажут своих близких на публике. Выпуск обещает стать самым трогательным в этом сезоне. Трансляция стартует в 21:00 по Киеву. OBOZREVATEL будет следить за всеми событиями прямого эфира.

Так, четвертый сезон обновленных "Танців з зірками" приближается к финалу, и эта неделя станет еще более напряженной для участников, ведь начиная с одиннадцатого эфира пары будут демонстрировать по два танцевальных номера.

В воскресенье звезды станцуют два танца – один со своими родными, а второй – из классической бальной программы – исполнят вместе со своими партнерами. Две пары, которые по результатам оценок судей и зрителей окажутся в зоне риска, будут танцевать "танец за жизнь". Их судьбу на проекте будут решать судьи.

Уже традиционно к судьям присоединится четвертый приглашенный судья – участник прошлых сезонов проекта. В 11 выпуске к тройке жюри: Владу Яме, Катерине Кухар и Григорию Чапкиса, присоединится победительница третьего сезона "Танців з зірками", актриса Ксения Мишина. Специальными гостями с музыкальными выступлениями станут певец Макс Барских и участница "Голос. Діти-4", артистка продюсерского центра MONATIK Corporation – NiNO.

Ведущим балкона станет артист студии "Квартал 95" и участник одного из предыдущих сезонов "Танців з зірками" Юрий Ткач.

Надежда Мейхер и Кирилл Васюк

Санта Димопулос и Максим Леонов

Юлия Санина и Дмитрий Жук

Сергей Танчинец и Яна Цибульская

Сергей Мельник и Аделина Дели

Как сообщал OBOZREVATEL, в предидущем, десятом выпуске шоу "Танці з зірками" проект покинули телеведущая Ольга Фреймут и Илья Падзина. Некоторым фанатам не понравилось данное решение и в сети возникла шумиха.