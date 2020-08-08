Самые дорогие свадьбы звезд Голливуда: сколько стоили и где проходили.

Свадьба – одно из главных событий в жизни любого человека. Неудивительно, что знаменитости не скупятся, стараясь сделать ее яркой и незабываемой.

OBOZREVATEL подготовили подборку самых дорогих свадеб, которые происходили в Голливуде.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Бюджет свадьбы: 12 млн долларов

Свадьба телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста состоялась в 2014 году. Пара начала праздновать свое обручение в Париже, а затем вместе с приглашенными гостями на частных самолетах отправилась во Флоренцию на официальную церемонию, которая прошла в средневековой крепости Форте ди Бельведере. Невеста шла к алтарю под живое пение легендарного музыканта Андреа Бочелли. Ее наряд был от известного бренда Givenchy.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста (фото – hellomagazine.com)

Отметим, что аренда замка стоила 410 тысяч долларов, а вот платье невесты – более 2 млн долларов. Также немалую часть бюджета составляли гонорары Андреа Бочелли (136 тысяч долларов) и Ланы Дель Рей (3 млн долларов), которые радовали гостей своими песнями на празднике. Однако Кардашьян сообщала, что больше всего средств ушло на подготовку к важному дню. В частности, репетицию ужина, танца и на услуги музыкантов.

Свадьба Ким Кардашьян и Канье Уэста (фото – vogue.com.au)

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Бюджет свадьбы: 6,5 млн долларов

Американский поп-музыкант Джастин Тимберлейк и актриса Джессика Бил поженились 19 октября 2012 года. Церемония прошла на юге Италии – в курортном городке Borgo Egnazia, за аренду апартаментов в котором они заплатили около миллиона долларов.

Свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Бил (фото – hellomagazine.com)

Гостей – по голливудским меркам – было немного, 100 человек, только на их развлечения молодожены потратили 100 тысяч долларов. Платье невесты от Giambattista Valli и смокинг жениха от Tom Ford тоже обошлись в кругленькую сумму. Часть денег новобрачным удалось вернуть, продав эксклюзивные свадебные фотографии за 300 тысяч долларов, но по сравнению с общим бюджетом торжества эта сумма была незначительной.

Свадьба Джастина Тимберлейка и Джессики Бил (фото – pinterest.com)

Том Круз и Кэти Холмс

Бюджет свадьбы: 3,5 млн долларов

Свадьба актеров Тома Круза и Кэти Холмс, состоявшаяся 18 ноября 2006 года, прошла в средневековом замке Castello Odescalchi на озере Браччано под Римом (Италия). Аренда этого помещения обошлась звездам в 750 тысяч долларов.

Свадьба Тома Круза и Кэти Холмс (фото – eonline.com)

Над свадебным нарядом для молодоженов работал известный дизайнер Джорджио Армани. Платье Кэти было украшено кристаллами Swarovski и стоило 45 тысяч долларов. А вот смокинг популярного актера обошелся в 3 тысячи долларов. К слову, несмотря на сказочную свадьбу влюбленные расстались через шесть лет брака.

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