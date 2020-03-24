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24 марта • обновлено в 08:10
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Самойлова сделала неожиданное заявление после скандала с Джиганом

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Звезда Instagram Оксана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, заявила, что теперь она будет думать только о себе и детях.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова

Джиган и Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Так, вчера, 23 марта, Оксана опубликовала новый пост с фотографией всех своих детей. Снимок Самойлова сопроводила неожиданной подписью:

"Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
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