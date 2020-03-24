Самойлова сделала неожиданное заявление после скандала с Джиганом

Звезда Instagram Оксана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, заявила, что теперь она будет думать только о себе и детях.

Об этом женщина написала на своей странице в Instagram.

Джиган и Оксана Самойлова Instagram @samoylovaoxana

Так, вчера, 23 марта, Оксана опубликовала новый пост с фотографией всех своих детей. Снимок Самойлова сопроводила неожиданной подписью:

"Мы наконец-то дома. Этот момент я, конечно же, представляла себе совсем по-другому. Но надо привыкать к новой реальности. Сейчас мне нужно думать только о себе и о детях, постараться жить привычной для себя и малышей жизнью и быть прежней веселой мамой. Дети не виноваты, они не должны страдать от поступков взрослых".

Как сообщал OBOZREVATEL:

У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.

Пара также воспитывает трех дочерей.

Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.

Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.

Затем в сети появились новые подробности скандала: как оказалось, Джиган напал на Самойлову. И теперь женщина хочет лишить рэпера родительских прав из-за неадекватного поведения.

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