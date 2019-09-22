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22 сентября • обновлено в 12:02
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"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном

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Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала трогательное фото с сыном.

На нем она лежала на газоне и держала малыша в руках. Фото Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.

"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном
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"Так выглядит счастье", "Так мило", "Самый сладкий поцелуй", "Самое милое фото за всю историю Instagram", "Самые любимые", "Самая искренняя любовь", - пишут в сети.

"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном
"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном
"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном
"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Регина Тодоренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это которая развлекает русских??Она знает то...украинский?
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