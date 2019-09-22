"Самая искренняя любовь": Тодоренко восхитила сеть трогательными фото с сыном

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала трогательное фото с сыном.

На нем она лежала на газоне и держала малыша в руках. Фото Тодоренко разместила на своей странице в Instagram.

"Так выглядит счастье", "Так мило", "Самый сладкий поцелуй", "Самое милое фото за всю историю Instagram", "Самые любимые", "Самая искренняя любовь", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

3 июля в Сорренто, Италия, состоялась пышная свадьба, где присутствовало много гостей. Позже в сети показали фото с долгожданного торжества.

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