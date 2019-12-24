"Сама себе не верю": Ходченкова впервые прокомментировала роман со Слепаковым

Российская актриса Светлана Ходченкова впервые прокомментировала слухи о своем романе с российским юмористом Семеном Слепаковым.

Так, в новом интервью для журнала OK! артистка призналась, что слухи о романтических отношениях со Слепаковым появились после того, как они были ведущими на одном из мероприятий.

Светлана Ходченкова Телепрогромма.про

"Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман. С Семеном мы были ведущими на мероприятии, после чего, собственно, и появились все эти слухи. Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю... Ни на одной фотографии нас нет вместе с Молочниковым, с которым мы туда вместе пришли: его везде отрезали — и остались только мы с Семеном. Я говорю: "Саш, ну что за невезуха". И понимаешь, все, сразу у нас со Слепаковым роман", — говорит Светлана.

Семен Слепаков gazeta.a42.ru

На вопрос журналиста, общается ли актриса со Слепаковым, Ходченкова ответила:

"Мы обсудили наш гипотетический роман, посмеялись".

Светлана Ходченкова КП

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Семена Слепакова и Светлану Ходченкову заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

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