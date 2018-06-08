С глаз долой: королева Елизавета унизила жену принца Гарри

Совместная фотография принца Гарри и Меган Маркл исчезла из комнаты для аудиенции королевы Елизаветы всего спустя неделю после того, как она у нее появилась.

Королева заменила ее на совместный снимок внуков, сообщает издание Daily Mail.

Daily Mail Фото принца Гарри и Меган Маркл

Впервые журналисты заметили фото молодоженов в комнате для аудиенций в конце мая. Однако всего спустя неделю фотография пропала, а на ее месте появился снимок принца Гарри и принца Уильяма. Отмечается, что королева сама выбирает, какие фотографии где расположить, и периодически их переставляет, хотя некоторые снимки постоянно находятся на виду.

Журналисты считают, что таким образом она показывает свое отношение к многочисленным родственникам.

Это был первый снимок Меган Маркл, который появился в Букингемском дворце. Он сделан свадебным фотографом пары Алекси Любомирски во время фототосессии в честь помолвки пары в декабре.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению психолога, яростный взгляд британской королевы Елизаветы II, пристально следящий за довольным выражением лица Меган Маркл на свадьбе, может говорить о том, что монарх готовится к длительному противостоянию за влияние над принцем Гарри.

Кроме того, психолог считает, что американской актрисе после свадьбы с принцем Гарри придется ощутить на себе все мастерство манипулирования со стороны королевы.