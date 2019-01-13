''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, опубликовала фото со своим новым имиджем, чем восхитила поклонников.

Снимок появился на странице артистки в Instagram. На нем она запечатлена с ярко-рыжими прямыми волосами и с выразительным макияжем.

"Да или нет?" — спросила у фанов звезда.

instagram.com/annasedokova

Некоторые пользователи раскритиковали выбор Седоковой, однако большинству понравилась такая трансформация внешности.

"С этим цветом намного моложе стала выглядеть", "Классно!" "Шикарная лисичка, очень красивый оттенок", "Я влюбилась в этот цвет", "Анна, вы красавица, это прекрасно", "Вы сожжете пламенем всех вокруг! Пожалейте поклонников", "Рыжая бестия", "На русалочку похожа", — пишут в сети.

instagram.com/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал