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''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

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Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, опубликовала фото со своим новым имиджем, чем восхитила поклонников.

Снимок появился на странице артистки в Instagram. На нем она запечатлена с ярко-рыжими прямыми волосами и с выразительным макияжем.

"Да или нет?" — спросила у фанов звезда.

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''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

instagram.com/annasedokova

Некоторые пользователи раскритиковали выбор Седоковой, однако большинству понравилась такая трансформация внешности.

"С этим цветом намного моложе стала выглядеть", "Классно!" "Шикарная лисичка, очень красивый оттенок", "Я влюбилась в этот цвет", "Анна, вы красавица, это прекрасно", "Вы сожжете пламенем всех вокруг! Пожалейте поклонников", "Рыжая бестия", "На русалочку похожа", — пишут в сети.

''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности
''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

''Рыжая бестия!'' Седокова взорвала сеть кардинальной сменой внешности

instagram.com/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-вокалистка "ВИА Гры" Анна Седокова похвасталась покупкой квартиры в Москве.

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Персона
Анна Седокова
Теги
фотографииInstagramКрасоташоу-бизнес
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