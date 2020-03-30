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30 марта • обновлено в 14:35
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Рынска показала новорожденную дочь от погибшего Малашенко

2.2т
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Российская журналистка и светская львица Божена Рынска показала дочь от одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, который покончил с собой в 2019 году.

Ребенок появился на свет при помощи суррогатной матери через год после смерти своего отца. Девочку, родившуюся 5 марта назвали Евгенией. Об этом Рынска сообщила на своей странице в Instagram.

"Взгляд, как у отца!" Рынска показала новорожденную дочь от погибшего Малашенко

instagram.com/bozhenarynska

"Я мечтала о маленькой копии Игоря - так и произошло: Игоревна так похожа на него! Такая же аккуратно-носатенькая. И взгляд у нее как у отца", - сказала Рынска.
"Взгляд, как у отца!" Рынска показала новорожденную дочь от погибшего Малашенко

Напомним, самоубийство ее мужа Игоря Малашенко стало настоящим ударом для Божены. Женщина долго не могла поверить в произошедшее, в результате чего впала в депрессию. Несколько месяцев она писала тревожные сообщения в сети, а вскоре была госпитализирована после попытки суицида.

Игорь Малашенко и Божена Рынска

Игорь Малашенко и Божена Рынска

Как ранее писал OBOZREVATEL, журналистка и блогер Божена Рынска откровенно рассказала о смерти мужа, политтехнолога и бывшего медиаменеджера Игоря Малашенко. 25 февраля росСМИ сообщили, что он покончил с собой в Испании.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Мария Дидык
Персона
Божена Рынска
Тег
Новости России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мужа доконала, с...чка...
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