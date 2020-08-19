Румынский певец погиб во время прямого эфира: артист попал под поезд (фото – thesun.co.uk).

Популярный румынский поп-певец Тави Пустиу погиб в страшном ДТП: его автомобиль столкнулся с поездом. Последние секунды своей жизни артист заснял в ходе трансляции в соцсети Instagram.

Об этом сообщает издание The Sun. По словам инсайдеров, 29-летний артист ехал вместе с женой на автомобиле Ford Fiesta, за рулем была его возлюбленная. На видео, запись которого сохранилась в соцсетях, запечатлено, как артист курил в машине и слушал музыку. Затем он посмотрел на дорогу и увидел, что впереди на огромной скорости мчится поезд. Трансляция прервалась после того, как мужчина закричал от ужаса (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Певец Тави Пустиу с женой (фото – thesun.co.uk)

В полиции заявили, что певец скончался в результате столкновения. Его 24-летняя супруга получила многочисленные травмы. В настоящее время она находится в больнице, врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое.

Певец Тави Пустиу погиб во время прямого эфира: артист попал под поезд (фото – thesun.co.uk)

По данным правоохранителей, авария произошла из-за несоблюдения правил движения на железнодорожном переезде. После столкновения пожарные с трудом вытащили пару из-под обломков транспорта.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в возрасте 35 лет скончался российский актер театра и кино Сергей Куницкий, который известен ролью врача-гематолога в сериале "Тест на беременность".

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