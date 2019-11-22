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22 ноября • обновлено в 08:10
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"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео

1.7т
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Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище "Руки-базуки", показал свои руки после операции.

Так, в своем Instagram парень опубликовал видео, снятое после хирургического вмешательства.

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

МК

Новости
Кириллу Терешину — 23: как выглядел "Руки-базуки" до синтола

Избавиться от своих знаменитых "рук-базук" Терешин решил из-за начавшего воспаления. Ведь в мышцы парень закачивал не синтол, как многие думали, а обычный вазелин.

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

Кирил Терешин – "Руки-базуки"

TUT.by

В кадре заметно, что сейчас руки у Кирилла стали намного меньше. Также еще видны швы от операции.

Видео вызвало бурную реакцию среди подписчиков Терешина:

"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео
"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео
"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео
"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео
"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео
"Руки-базуки" показал сдувшиеся руки после операции: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Руки-базуки" заявил о желании увеличить конечности на 10 сантиметров за пару недель.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
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