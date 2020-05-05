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5 мая • обновлено в 09:21
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Рудковская разразилась гневом из-за слухов о болезни сына

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Российский продюсер Яна Рудковская резко прокомментировала сообщения в росСМИ о том, что у ее 7-летнего сына Саши психические проблемы со здоровьем.

В частности, на своей странице в Instagram Рудковская опубликовала пост со скриншотами статьи, которая вышла на сайте издания Starhit.

Яна Рудковская с сыном

Яна Рудковская с сыном

Instagram @rudkovskayaofficial

В своей соцсети Яна резко обратилась к редакторам издания.

"Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и восхищались Сашей. Меньше всего именно от вас, от Натальи Шкулевой и вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о "ненормальности" нашего с Женей сына Саши, нашего спортивного, доброго и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал "Стархит" сегодня", – пишет продюсер.

По словам Рудковской, она намерена подавать в суд:

"Теперь отвечать вы будете по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны. Понимаю, как мучительно на карантинном безрыбье высасывалась хайповая "новость" о "болезни и ненормальности" Саши. Вы, конечно, скажете, что просто ссылались на анонимный канал, который, как известно, вы же сами и ведете. Наш сын абсолютно здоров, это даже трудно подвергать сомнению. Вам должно быть очень-очень стыдно. Но это нравственные категории и человеческие качества, которые вам, видимо, не знакомы. Поэтому решение будет выносить суд не только в России, но и суд по правам человека в Страсбурге".

Яна Рудковская с сыном

Яна Рудковская с сыном

Instagram @rudkovskayaofficial

"До последнего я верила в остатки вашей совести. Я вчера написала тебе, Наташа Шкулева, объяснила всю глупость того, что вы опубликовали, но не хотела поднимать шум и публично ссориться. Статья висит до сих пор и пост в Инстаграм тоже. Я надеялась, что вам и вашим редакторам хватит чести и ума снять материал с сайта. Не дождалась. Вы тронули нашего сына. Я вам это никогда не прощу!", – добавила Рудковская.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном

Яна Рудковская и Евгений Плющенко с сыном

Instagram @rudkovskayaofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что скандальная российская блогерша Лена Миро жестко высказалась о ведущей Яне Рудковской из-за предполагаемой болезни ее сына Александра.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Яна Рудковская
Место
Россия
Тег
Новости России
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