Роулинг попала в скандал из-за трансгендеров: в сети "похоронили" автора "Гарри Поттера"

Автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг попала в скандал из-за своей новой книги о серийном убийце-трансгендере.

В соцсети Twitter пользователи начали массово писать информацию о "смерти" писательницы с хэштегом #RIPJKRowling. Они отметили, что своей ненавистью к ЛГБТ-сообществу она уничтожила собственную карьеру.

Женщину начали травить из-за книги "Беспокойная кровь" (Troubled Blood), в которой рассказывается о серийном убийце, который переодевается в женщину. Детектив является продолжением серии романов о Корморане Страйке, какие писательница выдает под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

В сети возмутились, что Роулинг создала образ, после которого мужчинам в платьях перестанут доверять. Некоторые отметили, что писательница сама создает скандалы, чтобы привлечь внимание к книге.

"Памяти Джоан Роулинг. Она не мертва, но ее карьера – да", – отметил пользователь @gxldenweasley.

"Если вы сомневались, что #JKRowling – ужасный ли человек, вот напоминание, что Роберт Гэлбрейт был человеком, который использовал электрошоковую терапию, пытаясь "вылечить" геев. Не может быть случайностью, что она выбрала такой псевдоним", – отметил пользователь @Unshaped_Snow.

Также твиты содержат оскорбительные картинки в ее адрес. Например, один из авторов прикрепил к публикации изображения танцующего Элмо из "Улицы Сезам" и предложил отпраздновать "смерть" Роулинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший мэр столицы Ингушетии (Россия) Беслан Цечоев назвал телеведущую реалити "Дом-2" Ольга Бузова позором страны за то, что она поддержала ЛГБТ-сообщество и однополые браки.

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