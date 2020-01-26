Ротару оказалась в компании врага Украины Харатьяна

Певица София Ротару засветилась с Дмитрием Харатьяном, который внесен в список российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Совместное с Ротару и Харатьяном фото опубликовала в Инстаграм жена актера Марина Майко.

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"Теперь можно и фото выложить. Роскошная Софья Михайловна. Спасибо за честь и удовольствие поработать вместе!", - написала жена Дмитрия Харатьяна.

Судя по хэштегам, речь о том, что актер Дмитрий Харатьян и певица София Ротару вместе работали над новогодними программами для российского ТВ.

Напомним, Дмитрий Харатьян в апреле 2014 года был одним из ведущих телевизионного пропагандистского проекта "Остров Крым" на российском "Первом канале".

11 марта 2014 года он подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики президента России Владимира Путина по Украине и Крыму.

В июле 2015 года за поддержку оккупации украинских территорий и ведение концерта "Мы вместе" был включен Украиной в перечень российских деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности страны. Впоследствии объявлен персоной нон грата на территории Украины.

Также артист внесен базу "Миротворца" с такой формулировкой: "Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму".

Как писал OBOZREVATEL ранее, сестра Софии Ротару показала ее фото из будущего.

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