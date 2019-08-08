РосСМИ и Ходорковский "похоронили" Гафта: что на самом деле

Российские СМИ и запрещенная в Украине почта Mail.ru распространили информацию, будто умер известный советский и российский актер театра и кино Валентин Гафт, который перенес инсульт.

Одним из тех, кто распространил это сообщение был российский оппозиционер Михаил Ходорковский, однако информацию опровергли родственники народного артиста РСФСР.

Так, на Mail 8 августа появилась фотогалерея со снимками Валентина Гафта и подписью, что он скончался. После того, его супруга Ольга Остроумова и пресс-служба театра "Современник" опровергли информацию о смерти, онлайн платформа удалила данные, оставив лишь новость о том, что артист попал в больницу с инсультом.

Гафт перед выходом на сцену (1963) Mail / РИА

"Состояние удовлетворительное, день на день не приходится. Пока находится в больнице, конечно же. Валентин Иосифович сейчас лежит, смотрит свои передачи, которые ему сын на флешку записал", – сказала Остроумова в комментарии "РИА Новости".

В пресс-службе "Современника" также подтвердили, что Гафт "чувствует себя нормально" и находится в больнице. И пасынок народного артиста Михаил Ливетан тоже опроверг сообщение о смерти, наделавшее много шума. "Жив, я только что от него, все с ним в порядке", – сказал он "Интерфаксу".

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2016 году СБУ запретила Валентину Гафту въезд в Украину сроком на 5 лет. 7 августа 2019 года стало известно, что артиста госпитализировали с инсультом. Его супруга рассказывала, что он чувствовал себя удовлетворительно.

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