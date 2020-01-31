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31 января • обновлено в 13:35
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Российскому певцу-крымнашисту Сюткину запретили въезд в Украину: что известно

1.9т
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СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма.

Об этом стало известно из телеграм-канала СБУ.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", – сообщили в спецслужбе.

Сюткину запретили въезд в Украину

Сюткину запретили въезд в Украину

Телеграм-канал СБУ

Что говорил Сюткин о Крыме?

В июля 2014 года в интервью телеканалу "Дождь" Сюткин похвалил российского президента Владимира Путина за "блестящую операцию" по Крыму.

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"Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восстановилась. Кому-то не нравится? Думаю, что да", – говорил Сюткин.

Российскому певцу-крымнашисту Сюткину запретили въезд в Украину: что известно

"Это не за год решается. И все будет в руинах, как в Сирии. Трагедия, сейчас это уже очень далеко зашло. Любая потеря человеческой жизни – это уже далеко, а там (в Украине. – Ред.) они уже десятками идут . Ожидается разруха. Для Европы тоже ничего хорошего, потому что они получат то, что албанцы творят на Лазурном берегу. Нынешняя Украина – это кузница кадров для противоправных действий в рамках свободной Европы. Там будет много негатива. Но распутывать могут те люди, у которых в руках эти инструменты ", – добавил певец.

Российскому певцу-крымнашисту Сюткину запретили въезд в Украину: что известно

Кто такой Сюткин?

Сюткин родился в Москве 22 марта 1958. Пел во многих группах, но стал широко известным в 90-е годы, когда занял позицию фронтмена в группе "Браво". В 1995 году он покинул коллектив и начал строить сольную карьеру.

Его регулярно привлекают для поддержки разнообразных прокремлевских акций и концертов. В 2019 году был участником пропагандисткой акции "# Всемир".

Как писал OBOZREVATEL, российские артисты Александр Серов и Валерий Сюткин, которые поддержали аннексию Крыма, собрались с сольными выступлениями в Киев. В связи с этим 40 народных депутатов из четырех фракций обратились в СБУ с просьбой запретить им въезд в страну.

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Автор
Юрко Медянык
Место
Украина
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Бля! Ну это же чистой воды пэрэмогХа)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
СЛАБО! :-) Надо было выставить против него укропевцов, таких, чтобы на Сюткина никто не пошёл. Тогда Сюткин был бы убит морально и нищий финансово. А запрет только подогревает интерес. :-)))
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Даю в рот бандерокаклам
Даю в рот бандерокаклам
Шматок Сергій-кусок гХамна! Ты - проф питор, а не "музыкант")))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Трубицын Александр, труп, не воняй, я проф музыкант, у нас к любимым когда-то Кроликам пропал интерес, давно не актуальны и билеты не покупают, а уж русопевца Сюткина вряд ли кто помнит. сдрыстни к санитарам, русомаразматик
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a alexeyon
a alexeyon
Отлично.
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