Российская телеведущая заявила об издевательствах Шепелева над Фриске

Российская телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Шепелев издевался над покойной женой Жанной Фриске.

49-летняя звезда стала гостьей программы "Осторожно, Собчак!". В конце выпуска ей предложили сыграть в суперигру. Кудрявцева должна была выбрать из нескольких знакомых и публичных людей того, о котором она знает страшный секрет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Среди предложенных был и Шепелев. В ответ Лера призналась, что действительно знает о нем достаточно много секретов, но отказалась говорить, о чем именно идет речь.

"Все знают одну сторону, а я знаю с другой стороны, с менее прекрасной. Там долгая история, как он над Жанкой издевался. Я его ненавижу после этого", – отметила Кудрявцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, поп-звезда Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от рака мозга. Со злокачественной неоперабельной опухолью певица боролась около двух лет. Тогда ее постоянно поддерживал муж, телеведущий Дмитрий Шепелев. Он самостоятельно воспитывает их общего сына Платона, которому недавно исполнилось 7 лет (на момент смерти матери мальчику было 2 года).