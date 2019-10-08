Роскошное платье, бриллиантовые кольца и поцелуи: появились новые фото со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин

Популярный канадский певец Джастин Бибер и топ-модель Хейли Болдуин, которые поженились 30 сентября, продолжают делиться с поклонниками романтичными снимками со свадьбы.

Так, соответствующие фото они опубликовали на своих страницах в Instagram. На них влюбленные позировали нежно обнимаясь и целуясь. Отметим, что Бибер надел на торжественное событие черный классический костюм, а Хейли — роскошное платье фасона "рыбка", цвета айвори.

"Прошлый понедельник был одним из самых особенных дней в моей жизни", — прокомментировала один из снимков Хейли.

Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу Фото из Instagram

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото из Instagram

Хейли Болдуин Фото из Instagram

Напомним, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин, поженились в прошлом году в Нью-Йорке. Тогда церемония была довольно скромной — пара просто расписалась. Празднование же события супруги перенесли на сентябрь этого года.

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин Фото из Instagram

Джастина Бибера и Хейли Болдуин показали обручальные кольца Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джастин Бибер опубликовал в сети эротический снимок с супругой, моделью Хейли Болдуин.

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