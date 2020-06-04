Видео украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы, в котором он жестко "разносит" россиян и жителей "ЛДНР" из-за хайпа вокруг войны и нелепого хвастовства "боевыми достижениями" вызвал ажиотаж среди пользователей сети.

OBOZREVATEL рассказывает о том, как отреагировали украинцы на жесткое обращение Притулы к хейтерам и пропагандистам.

Сергей Притула Без Табу

Так, пользователи были крайне возмущены, что российский пропагандист Александр Сладков распространяет абсурдную информацию о боевых действиях на Донбассе. Также пользователи поблагодарили шоумена за раскрытую правду и четкую гражданскую позицию.

"Лупайте сю скалу! Зашла в комментарии, чтобы увидеть российский хейт, а увидела украинскую благодарность. Спасибо, Сергей, за правду! Слава Украине!", – написали комментаторы.

"Ай да Притула, какой вкусный стеб! Уважаю щза активную гражданскую позицию", – добавили другие.

Помимо этого, свою реакцию также высказали и жители других стран. В частности, высказывания Притулы поддержали пользователи из России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана:

"Респект из Ростова!", "Дякую от переселенки из Крыма!", "Гасите орков! Привет из Казахстана", "Жалко, что это последнее видео на русском, нам тоже нужно знать правду".

Отметим, за сутки ролик посмотрели почти 250 тысяч пользователей. Также после выхода видео количество подписчиков Притулы на YouTube увеличилось до 110 тысяч.

Напомним, Сергей Притула в одном из своих влогов высказался о видео, которое записал и распространил в сети пропагандист из РФ, поддерживающий боевиков "ЛДНР" Сладков. На кадрах он рассказывает о сбитых украинских беспилотниках, которые якобы покупаются для ВСУ за счет налогов украинцев, "работающих на заводах".

Фрагмент видео со Сладковым YouTube (скриншот видео)

Примечательно, что в ролик попал БПЛА "Лелека 100", который Притула приобрел для ВСУ вместе с волонтерами. Телеведущий высмеял террористов "ЛДНР". Также шоумен сравнил украинскую армию с пророссийскими боевиками и отметил, что скоро последних "вынесут из Донецка".

Притула обратился к российским хейтерам YouTube (скриншот видео)

"Когда вы убиваете нашего солдата, его в последний путь провожают всем городом или селом на коленях. Отдают честь защитнику Родины. А когда убивают вашего, его ночью тихонько закапывают, как собаку. Родственников же заставляют молчать о причине смерти. Вы так ловко взяли подмышку борт, который я купил. Так вот, в один прекрасный день вас точно так же под мышкой вынесут из Донецка", – указал Сергей Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула рассказал, что по его мнению мешает Украине разбогатеть. Шоумен указал, что причиной не является война в стране.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!