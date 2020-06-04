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4 июня • обновлено в 13:59
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Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: украинцы поблагодарили шоумена за правду

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Видео украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы, в котором он жестко "разносит" россиян и жителей "ЛДНР" из-за хайпа вокруг войны и нелепого хвастовства "боевыми достижениями" вызвал ажиотаж среди пользователей сети.

OBOZREVATEL рассказывает о том, как отреагировали украинцы на жесткое обращение Притулы к хейтерам и пропагандистам.

Сергей Притула

Сергей Притула

Без Табу

Так, пользователи были крайне возмущены, что российский пропагандист Александр Сладков распространяет абсурдную информацию о боевых действиях на Донбассе. Также пользователи поблагодарили шоумена за раскрытую правду и четкую гражданскую позицию.

"Лупайте сю скалу! Зашла в комментарии, чтобы увидеть российский хейт, а увидела украинскую благодарность. Спасибо, Сергей, за правду! Слава Украине!", – написали комментаторы.

"Ай да Притула, какой вкусный стеб! Уважаю щза активную гражданскую позицию", – добавили другие.

Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев
Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев
Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев

Помимо этого, свою реакцию также высказали и жители других стран. В частности, высказывания Притулы поддержали пользователи из России, Казахстана, Беларуси и Кыргызстана:

"Респект из Ростова!", "Дякую от переселенки из Крыма!", "Гасите орков! Привет из Казахстана", "Жалко, что это последнее видео на русском, нам тоже нужно знать правду".

Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев
Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев
Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев

Резкое видео Притулы о войне на Донбассе "взорвало" сеть: реакция украинцев

Отметим, за сутки ролик посмотрели почти 250 тысяч пользователей. Также после выхода видео количество подписчиков Притулы на YouTube увеличилось до 110 тысяч.

Напомним, Сергей Притула в одном из своих влогов высказался о видео, которое записал и распространил в сети пропагандист из РФ, поддерживающий боевиков "ЛДНР" Сладков. На кадрах он рассказывает о сбитых украинских беспилотниках, которые якобы покупаются для ВСУ за счет налогов украинцев, "работающих на заводах".

Фрагмент видео со Сладковым

Фрагмент видео со Сладковым

YouTube (скриншот видео)

Примечательно, что в ролик попал БПЛА "Лелека 100", который Притула приобрел для ВСУ вместе с волонтерами. Телеведущий высмеял террористов "ЛДНР". Также шоумен сравнил украинскую армию с пророссийскими боевиками и отметил, что скоро последних "вынесут из Донецка".

Притула обратился к российским хейтерам

Притула обратился к российским хейтерам

YouTube (скриншот видео)

"Когда вы убиваете нашего солдата, его в последний путь провожают всем городом или селом на коленях. Отдают честь защитнику Родины. А когда убивают вашего, его ночью тихонько закапывают, как собаку. Родственников же заставляют молчать о причине смерти. Вы так ловко взяли подмышку борт, который я купил. Так вот, в один прекрасный день вас точно так же под мышкой вынесут из Донецка", – указал Сергей Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула рассказал, что по его мнению мешает Украине разбогатеть. Шоумен указал, что причиной не является война в стране.

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Автор
Ева Романова
Тема
российская пропаганда
Персона
Сергей Притула
Место
Украина
Теги
ООС шоу-бизнес пропаганда
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