Репер Баста назвал себя украинцем, но отказался говорить о Крыме. Видео

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко), в интервью телеведущей Ксении Собчак, отказался отвечать на вопрос о том, кому принадлежит Крым. При этом, он заявил, что считает себя наполовину украинцем.

Соответствующее видео было размещено на канале Собчак в YouTube. По словам Басты, он не хочет обсуждать эту тему, так как она, ка он считает, разжигает конфликт между Украиной и Россией (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я не говорю о том, чей Крым. Я считаю, что высказывания на эту тему разжигают ненависть между Украиной и Россией. Я – украинец, моя бабушка из Киева, дед из Кривого Рога, моя мама – украинка. И я считаю себя наполовину украинцем. Я бережно отношусь к Украине и России, но считаю, что необдуманные высказывания, возможно модные или немодные, подкидывают дров в эту печь", – заявил рэпер.

Тогда Собчак уточнила, что Украина закрывает свои границы для тех, кто публично признает Крым российской территорией или посещает полуостров без ведома украинских властей. При этом Баста не смог четко ответить на вопрос, транслирует ли он в своих песнях идеологию "русского мира".

Напомним, что в 2017 году рэперу Басте запретили въезд в Украину и внесли в список лиц, которые угрожают безопасности страны. В сентябре 2020 года стало известно, что СБУ исключила артиста из "черного списка". Примечательно, что рэпер с 2014 по 2015 год неоднократно посещал временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым, а также нелестно высказывался об Украине и комментировал ее целостность в интервью росСМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сейтаблаев высказался о ситуации в Крыму. Он заявил, что именно бездействие власти к 2014 году привело к тому, что временная оккупация полуострова стала возможной.