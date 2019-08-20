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Разводится? Николаев озадачил фанатов подозрительным жестом

1.5т Читать материал на украинском

Российский певец Игорь Николаев снял обручальное кольцо и озадачил своих поклонников. Многие предположили, что он разводится со своей женой Юлией Проскуряковой.

Сам Николаев никак не комментирует ситуацию, пишет "СтарХит". Отметим, что супруги прожили вместе 13 лет.

Разводится? Николаев озадачил фанатов подозрительным жестом

starhit.ru

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Сами супруги как-то говорили, что за долгие годы брака, они стали меньше скандалить и все проблемы решают мирно.

"В начале отношений у нас действительно была притирка. Сейчас, ссорясь, мы никогда не уходим из дома. Не бьем посуду, а тем более друг друга. Если так случилось, что произошел конфликт, обязательно стараемся разговаривать, честно и открыто, слушать и слышать. В браке с Игорем я приучила себя общаться не на эмоциях, а уметь выдохнуть, включить адекватную голову и свое несогласие обернуть в понятную форму для диалога. Когда ты на максимальной громкости уходишь в претензии, получается просто ор друг на друга. Разговор можно сразу заканчивать, продуктивным он не будет. А так Игорь успокаивается и сразу же делает шаг навстречу, мы находим общее решение, и конфликт исчерпан", — делилась Проскурякова.

Разводится? Николаев озадачил фанатов подозрительным жестом

Как ранее писал OBOZREVATEL, российскую певицу, дочь примадонны Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте заподозрили в романе с артистом Игорем Николаевым.

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Персона
Игорь Николаев (певец)
Место
Россия
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