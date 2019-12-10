Разбился с девушкой на "Ягуаре": как выглядит и что известно о 21-летнем сыне Валерии

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин в ночь на воскресенье 8 декабря попал в жуткую аварию под Санкт-Петербургом.

Его автомобиль "Ягуар" занесло, и он врезался в отбойник. Вместе с Арсением в машине были его друзья и девушка, все они получили разные травмы. Как выглядит сын Валерии и что о нем известно, – расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"ТВ Центр"

Арсений Шульгин – младший из троих детей Валерии, рожденных в браке с продюсером Александром Шульгиным.

Он родился 8 ноября 1998 года в Москве. Отец Арсения на то время был известным автором песен и композитором. Александр Шульгин писал песни для Кристины Орбакайте, Ирины Аллегровой, Александра Малинина, групп "Алиса", "Любэ", "Мумий Тролль" и других.

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Родители Арсения развелись в 2002 году, когда мальчику было три. С 2004 года Арсения воспитывал отчим, продюсер Иосиф Пригожин.

instagram.com/arseniy_shulgin

Арсений Шульгин уже в возрасте 4 лет начал обучаться игре на фортепиано в музыкальной школе Гнесиных. С 2011 года он был студентом Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена по классу фортепиано.

Арсений Шульгин с семьей 24smi.org

Юный пианист уже успел получить признание в России и в Европе, где дал несколько успешных выступлений. В его репертуаре – произведения лучших композиторов разных эпох. Кроме того, Арсений Шульгин пишет музыку, новые мелодии регулярно появляются в его Инстаграме.

Также младший сын Валерии занимается бизнесом, вместе с друзьями он стал соучредителем кафе-кальянной на Лубянке в Москве, участвовал в открытии ресторана Nebo Lounge.

Арсений Шульгин с семьей 24smi.org

О личной жизни Арсения Шульгина известно то, что он встречался со Стефанией Маликовой, дочерью российского певца Дмитрия Маликова, а также с моделью Анной Шеридан. Ради последней он даже пошел на конфликт с родителями и ушел из семьи. Пара строила совместные планы на будущее и, по слухам, хотела пожениться. Однако роман скоро закончился.

Арсений Шульгин и Анна Шеридан 24smi.org

Девушку, с которой Арсений Шульгин попал в аварию, он долго держал в секрете. После случившегося он показал фото любимой, как оказалось, ее зовут Лиана.

Арсений Шульгин и его девушка после аварии Instagram

Позже сама Валерия встретилась с сыном и его девушкой, опубликовав фото в социальной сети. На снимке жертвы аварии, Арсений Шульгин и его избранница, сидят перебинтованные.

Instagram

Арсению зашили разбитую губу, а его девушке наложили гипс на руку после открытого перелома.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.

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