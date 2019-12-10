Разбился с девушкой на "Ягуаре": как выглядит и что известно о 21-летнем сыне Валерии

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин в ночь на воскресенье 8 декабря попал в жуткую аварию под Санкт-Петербургом.
Его автомобиль "Ягуар" занесло, и он врезался в отбойник. Вместе с Арсением в машине были его друзья и девушка, все они получили разные травмы. Как выглядит сын Валерии и что о нем известно, – расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
"ТВ Центр"
Арсений Шульгин – младший из троих детей Валерии, рожденных в браке с продюсером Александром Шульгиным.
Он родился 8 ноября 1998 года в Москве. Отец Арсения на то время был известным автором песен и композитором. Александр Шульгин писал песни для Кристины Орбакайте, Ирины Аллегровой, Александра Малинина, групп "Алиса", "Любэ", "Мумий Тролль" и других.
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Родители Арсения развелись в 2002 году, когда мальчику было три. С 2004 года Арсения воспитывал отчим, продюсер Иосиф Пригожин.
instagram.com/arseniy_shulgin
Арсений Шульгин уже в возрасте 4 лет начал обучаться игре на фортепиано в музыкальной школе Гнесиных. С 2011 года он был студентом Московского государственного колледжа музыкального исполнительства имени Шопена по классу фортепиано.
Арсений Шульгин с семьей
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Юный пианист уже успел получить признание в России и в Европе, где дал несколько успешных выступлений. В его репертуаре – произведения лучших композиторов разных эпох. Кроме того, Арсений Шульгин пишет музыку, новые мелодии регулярно появляются в его Инстаграме.
Также младший сын Валерии занимается бизнесом, вместе с друзьями он стал соучредителем кафе-кальянной на Лубянке в Москве, участвовал в открытии ресторана Nebo Lounge.
Арсений Шульгин с семьей
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О личной жизни Арсения Шульгина известно то, что он встречался со Стефанией Маликовой, дочерью российского певца Дмитрия Маликова, а также с моделью Анной Шеридан. Ради последней он даже пошел на конфликт с родителями и ушел из семьи. Пара строила совместные планы на будущее и, по слухам, хотела пожениться. Однако роман скоро закончился.
Арсений Шульгин и Анна Шеридан
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Девушку, с которой Арсений Шульгин попал в аварию, он долго держал в секрете. После случившегося он показал фото любимой, как оказалось, ее зовут Лиана.
Арсений Шульгин и его девушка после аварии
Позже сама Валерия встретилась с сыном и его девушкой, опубликовав фото в социальной сети. На снимке жертвы аварии, Арсений Шульгин и его избранница, сидят перебинтованные.
Арсению зашили разбитую губу, а его девушке наложили гипс на руку после открытого перелома.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.
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