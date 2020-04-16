Располневший Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры

Украинский телеведущий Владимир Остапчук снял забавную пародию на популярный хит UNO группы Little Big, в которой показал жизнь на карантине.

Так, в клипе под названием "Скучно" артист появился в полосатой пижаме, с надувной куклой и с лишним весом. А также показал, как сам себе делает стрижку дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук Скриншот с видео

Владимир Остапчук Скриншот с видео

Владимир Остапчук Скриншот с видео

"Это было сложное время, сынок. Мы сходили с ума, как могли. Именно так мы будем вспоминать карантинную весну 2020 года", – прокомментировал свою работу Остапчук.

Владимир Остапчук Скриншот с видео

Владимир Остапчук Скриншот с видео

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую пародию Остапчука. Одни пользователи заявили, что "его версия лучше, чем оригинал". А другие написали – "это дно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук порадовал фанов забавной пародией на клип группы "Время и Стекло" на песню "Дим".

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