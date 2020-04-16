Главная Новости
16 апреля • обновлено в 17:57
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Располневший Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры

760
Читать материал на украинском

Украинский телеведущий Владимир Остапчук снял забавную пародию на популярный хит UNO группы Little Big, в которой показал жизнь на карантине.

Так, в клипе под названием "Скучно" артист появился в полосатой пижаме, с надувной куклой и с лишним весом. А также показал, как сам себе делает стрижку дома (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Скриншот с видео

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Скриншот с видео

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Скриншот с видео

"Это было сложное время, сынок. Мы сходили с ума, как могли. Именно так мы будем вспоминать карантинную весну 2020 года", – прокомментировал свою работу Остапчук.

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Скриншот с видео

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук

Скриншот с видео

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую пародию Остапчука. Одни пользователи заявили, что "его версия лучше, чем оригинал". А другие написали – "это дно".

Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры
Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры
Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры
Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры
Остапчук с секс-куклой спародировал песню Little Big: в сети разгорелись споры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Остапчук порадовал фанов забавной пародией на клип группы "Время и Стекло" на песню "Дим".

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели 2 миллиона человек, погибли – более 130 тысяч.

  • Аптеки заполонили экспресс-тесты на COVID-19, но это – деньги на ветер

  • Откуда взялся коронавирус: в США узнали о нулевом пациенте из Китая

  • ВОЗ заявила, что пик пандемии коронавируса еще не достигнут.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги