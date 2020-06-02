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2 июня • обновлено в 15:39
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Раскрыты подробности роскошной жизни Кайли Дженнер: на что потратила деньги бывшая миллиардерша

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Кайли Дженнер, которую издание Forbes лишило статуса самой молодой миллиардерши в мире, потратила более 100 миллионов долларов за последний год на недвижимость и частные самолеты.

По информации издания, перед началом пандемии коронавируса, ко дню рождения своей дочери Сторми 22-летняя миллионерша приобрела частный самолет Global Express Jet стоимостью от 50 до 70 миллионов долларов, пишет Page Six.

Раскрыты подробности роскошной жизни Кайли Дженнер: на что потратила деньги бывшая миллиардерша

instagram.com/kyliejenner

Кроме того, за 36,5 миллиона долларов Дженнер купила поместье в Холмби-Хиллз, Калифорния, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов. На нем знаменитость планирует возвести еще один дом, дизайном которого займется известный архитектор Ричард Ландри.

Раскрыты подробности роскошной жизни Кайли Дженнер: на что потратила деньги бывшая миллиардерша

instagram.com/kyliejenner

Она также заплатила 3,25 миллиона долларов за землю в эксклюзивном клубе Мэдисон в Палм-Спрингс.

Раскрыты подробности роскошной жизни Кайли Дженнер: на что потратила деньги бывшая миллиардерша

instagram.com/kyliejenner

В общей сложности, по оценкам издания, за год бывшая миллиардерша потратила 130 миллионов долларов.

Раскрыты подробности роскошной жизни Кайли Дженнер: на что потратила деньги бывшая миллиардерша

instagram.com/kyliejenner

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кайли Дженнер похвасталась соблазнительными формами в крохотном купальнике.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Кайли Дженнер
Место
США
Тег
шоу-бизнес
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