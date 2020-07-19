Раневская умерла 36 лет назад: самые легендарные цитаты звезды СССР

Актриса Фаина Раневская, которая своей непосредственностью и мудростью покорила весь СССР, она умерла 36 лет назад, 19 июля 1984 года в возрасте 87 лет от инфаркта.

Ее называли самой скандальной артисткой СССР, язвительной дамой с искрометным юмором и "философом с сигареткой в зубах". Ее боялись и боготворили одновременно, одни искали с ней встреч, а другие избегали. О нелегком жизненном пути Раневской, а также ее цитатах, которые стали крылатыми для нескольких поколений – читайте в материале OBOZREVATEL.

Фаина Раневская в молодости Интересные факты

Фаина Раневская (урожденная Фельдман) родилась в августе 1896 года в Таганроге в состоятельной еврейской семье. С ранних лет была была неординарной личностью и выражала свои мысли так, что после огласки ее фразы уходили в народ и становились крылатыми.

Фаина Георгиевна Раневская вошла в историю культуры и кино как "одна из величайших русских актрис XX века" и "королева второго плана". Она чаще играла в театре, чем в кино, иронизируя по этому поводу, что "деньги будут проедены, а позор останется навсегда".

В творческой биографии Раневской так и не случилось главной роли, а в личной жизни - большой взаимной любви.

Фаина Раневская умерла 36 лет назад Газета.Ру

"За талант нужно платить", – любила повторять Фаина Георгиевна. Сама она заплатила за него своим одиночеством.

При жизни Раневская еле сводила концы с концами, но была вынуждена нанять помощницу по дому: готовить и убирать она так и не научилась. Домработницы постоянно ее обкрадывали, а артистка делала вид, что не замечает этого. Она всегда относилась к вещам с иронией: "Ну вот, пальто украли, я зря купила к нему новые сапоги...".

Но как бы ей не было трудно, своему актерскому предназначению Раневская ни разу не изменила. Долгое время она не могла найти "свою" сцену.

"Я переспала со многими театрами, но так и не получила удовольствия", – говорила на закате карьеры Раневская.

Со временем Раневская, играющая в провинциальных театрах, сумела покорить и элитные советские: Камерный театр, Центральный театр Красной армии, Театр драмы им. Пушкина, Театр Моссовета.

Фаина Раневская Яндекс Дзен

Дебют Раневской в кино состоялся в 38 лет. Она сыграла госпожу Луазо в немом фильме Михаила Ромма "Пышка" по знаменитой новелле Ги де Мопассана. На съемках экономили на всем, в том числе отоплении: в промерзших павильонах актеры еле двигались от холода. После такого дебюта Фаина Раневская дала себе слово, что больше никогда не будет сниматься в кино, но своего слова не сдержала – ее фильмография состоит из более, чем трех десятков лент.

Личная жизнь Раневской: что известно

Фаина Раневская часто влюблялась, иногда в самых неожиданных персонажей. Так, первым ее увлечением стал пожилой таганрогский полицейский, о котором она писала:

"В нашем городе очень любила старика, доброго, веселого, толстого грузина-полицмейстера. Дни и ночи мечтала, чтобы полицмейстер, плавая в море, стал тонуть, и чтобы я его вытащила, не дала ему утонуть и за это мне дали медаль, как у нашего таганрогского дворника".

Полноценного женского счастья актриса так и не обрела. Она никогда не была замужем, не родила детей. С мужчинами всегда предпочитала только дружить – представители сильного пола, по словам артистки, либо были чрезвычайно глупы, либо очень умны и понимали, что до ее уровня им еще нужно дорасти. Любовью всей жизни Раневской стал известный актер Василий Качалов, с которым они предпочли просто дружить.

Судьба отмерила актрисе весьма долгую жизнь – 87 лет. Она пережила всех своих друзей и в последние годы очень страдала от одиночества. Скончалась Раневская от инфаркта в 1984 году.

Лучшие цитаты Фаины Раневской YouTube

13 легендарных цитат и "крепких выражений" от Фаины Раневской:

— Вы знаете, что такое сниматься в кино? Представьте, что вы моетесь в бане, а туда приводят экскурсию.

— Лучше быть хорошим человеком, "ругающимся матом", чем тихой, воспитанной тварью.

— Все приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведет к ожирению.

— Хр*н, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.

— Есть такие люди, к которым просто хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить.

— Если человек тебе сделал зло — ты дай ему конфетку, он тебе зло — ты ему конфетку... И так до тех пор, пока у этой твари не разовьётся сахарный диабет.

— Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на диеты, жадных мужчин и плохое настроение.

— Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась царевной. А быль – это когда наоборот.

— Одиночество — это когда в доме есть телефон, а звонит будильник.

— Если больной очень хочет жить — врачи бессильны.

— Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины красивые ноги?

— Жизнь — это небольшая прогулка перед вечным сном.

— Старость — это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 июля свой день рождения празднует легендарный грузинский актер Вахтанг Кикабидзе, который знаменит резкими высказываниями в поддержку Украины и против России.