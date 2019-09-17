Рак после ЭКО: российские онкологи запутались в диагнозе Заворотнюк

Врачи оценили вероятность того, что у актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк из-за процедуры ЭКО развилась глиобластома – одна из форм опухоли головного мозга.

Как пишет портал Life.ru, у умершей четыре года назад певицы Жанны Фриске был такой же диагноз и она также проводила искусственное оплодотворение.

По словам хирурга-онколога Андрея Коржикова, даже если в организме нет опухоли, но предрасположенность к ней генетически заложена, то гормональный стресс для организма, который сопровождает процедуру ЭКО, будет способствовать возникновению опухоли.

"Я не одобряю ЭКО, это противоестественный процесс, который вмешивается в самые глубинные процессы организма", – сказал он.

Онколог Андрей Кубашев согласен с коллегой и считает, что ЭКО вносит свой вклад в возникновение опухолей: "Для возникновения рака в организме должна быть подготовлена почва. Процедура ЭКО и последующая беременность могут стать пусковым механизмом для возникновения и роста опухоли".

Анастасия Заворотнюк КП

С мнением онкологов не согласен президент Российской ассоциации репродукции человека Владислав Корсак. По его словам, доказательств того, что стимуляция яичников вызывает рак мозга и другие онкологические заболевания, нет.

"Существуют только совпадения и спекуляции на эту тему", – подчеркнул специалист.

По словам профессора кафедры хирургии и онкологии ФНМО РУДН Константина Титова, связь опухолей мозга и ЭКО не доказана, как и связь ЭКО с возникновением других злокачественных опухолей.

"Сама по себе беременность не вызывает рак, но может усилить рост уже имеющихся и не распознанных до беременности злокачественных опухолей. Вынашивание ребенка – не причина онкологии, но, возможно, лишь усиление роста не выявленного до ее наступления рака", – пояснил он.

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