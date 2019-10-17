"Выхватил пистолет и угрожал": в России пранкеры напугали известную блогершу до слез

Популярная российская блогерша Катя Адушкина стала жертвой пранкеров, которые разыграли сцену нападения с оружием.
15-летнюю девушку напугали до слез, а ее родители передали все материалы на пранкеров в полицию. Подробности Адушкина рассказала в Instagram.
"Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил, где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошел прямо рядом со мной. Мне показалось это странным. Я сделала маленькую остановку, и он повторил тоже самое. Тут я поняла, что что-то не так. Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня", – рассказала девушка.
Пранкеры испугали Катю Адушкину до слез
instagram/katusha_adushkina
У Кати из-за шока куртка и рюкзак упали на землю. Девушка попыталась кричать и вырываться. Некоторые прохожие, увидев сцену, начали убегать, однако некоторые все же подошли и предложили помощь.
"Он шепчет мне на ухо, что все будет хорошо, и чтобы я не дрыгалась. Я все еще пытаюсь вырваться и привлекаю прохожих, как этот молодой человек достает пистолет. После чего я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне. Сказать, что я была напугана – ничего не сказать! Он считает до трех, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону. Я хватаю все свои вещи, лежащие на земле, и забегаю в дверь подъезда", – добавила блогер.
Катя Адушкина - блогер
instagram/katusha_adushkina
Позже выяснилось, что пранкеры давно готовили этот "розыгрыш". По словам Адушкиной, семь парней с рациями планировали это утро ради просмотров на YouTube.
Катя Адушкина - популярный блогер
instagram/katusha_adushkina
"Ребята уже пытались такое сделать, и несколько дней назад они хотели схватить меня и разыграть, засунув в машину. Мне всего 15 лет! Судьба этих людей будет решаться правоохранительными органами", – резюмировала Катя.
Ребята, после моих утренних сторис мне начали приходить миллионы вопросов об этой ситуации. Я бы хотела сделать один пост, где расскажу все, что случилось. После чего хочется вообще забыть это утро. Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Я выходила утром, как обычно, из спортивного зала домой. Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошёл прямо рядом со мной. Мне показалось это странным. Я сделала маленькую остановку, и он повторил тоже самое. Тут я поняла, что что-то не так. Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня. Моя куртка и рюкзак упали прямо на землю (Боже, очень страшно это вспоминать вновь...) Я, понятное дело, начала кричать и изо всех сил вырываться. Прохожие, кто заметил нападение, некоторые убегали сами, другие подошли спрашивать, нужна ли помощь. Он шепчет мне на ухо, что все будет хорошо, и чтобы я не дрыгалась. Я все ещё пытаюсь вырваться и привлекаю прохожих, как этот молодой человек достаёт пистолет. После чего я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне. Сказать, что я была напугана - НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!! Он считает до трёх, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону. Я хватаю все свои вещи, лежащие на земле, и забегаю в дверь подъезда. Этот пост не для того, чтобы хайпануть или пожаловаться на жизнь, этот пост предостережение ребятам, которые хотят делать контент для чего узнают адреса и шантажируют артистов. Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Не хочется превращать происшедшее в хайп, устроив шумиху. Но молчать нельзя. Я хочу предостеречь тех, кто делает пранки, чтобы они не переходили черту. Я хочу обратиться ко взрослым и молодым блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность - огромные просмотры и все рейтинги не важнее жизни даже одного человека! Продолжение в карусели, свайпайте фотку👉🏻👉🏻👉🏻
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