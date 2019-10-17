"Выхватил пистолет и угрожал": в России пранкеры напугали известную блогершу до слез

Популярная российская блогерша Катя Адушкина стала жертвой пранкеров, которые разыграли сцену нападения с оружием.

15-летнюю девушку напугали до слез, а ее родители передали все материалы на пранкеров в полицию. Подробности Адушкина рассказала в Instagram.

"Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил, где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошел прямо рядом со мной. Мне показалось это странным. Я сделала маленькую остановку, и он повторил тоже самое. Тут я поняла, что что-то не так. Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня", – рассказала девушка.

Пранкеры испугали Катю Адушкину до слез instagram/katusha_adushkina

У Кати из-за шока куртка и рюкзак упали на землю. Девушка попыталась кричать и вырываться. Некоторые прохожие, увидев сцену, начали убегать, однако некоторые все же подошли и предложили помощь.

"Он шепчет мне на ухо, что все будет хорошо, и чтобы я не дрыгалась. Я все еще пытаюсь вырваться и привлекаю прохожих, как этот молодой человек достает пистолет. После чего я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне. Сказать, что я была напугана – ничего не сказать! Он считает до трех, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону. Я хватаю все свои вещи, лежащие на земле, и забегаю в дверь подъезда", – добавила блогер.

Катя Адушкина - блогер instagram/katusha_adushkina

Позже выяснилось, что пранкеры давно готовили этот "розыгрыш". По словам Адушкиной, семь парней с рациями планировали это утро ради просмотров на YouTube.

Катя Адушкина - популярный блогер instagram/katusha_adushkina

"Ребята уже пытались такое сделать, и несколько дней назад они хотели схватить меня и разыграть, засунув в машину. Мне всего 15 лет! Судьба этих людей будет решаться правоохранительными органами", – резюмировала Катя.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в России жестоко убили известную блогершу. Ее тело нашли в квартире, в чемодане. Позже появились подробности о подозреваемом, с которым она была в отношениях.

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