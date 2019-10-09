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9 октября • обновлено в 18:51
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"Устал быть вечно побитой собакой": из сериала "Сваты" ушел Митяй

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Российский актер Николай Добрынин, исполняющий роль Митяя в сериале "Сваты", намерен покинуть проект, так как устал быть "шутом" для семьи Ковалевых и Будько.

Задумываться о таком поступке артист начал после того, как ситком покинул Анатолий Васильев, исполнявший роль Юрия Ковалева. Тогда по сценарию он умер от сердечного приступа, сообщает "Clutch.ua".

Николай Добринын

Николай Добринын

Фото: beztabu.net

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По словам издания, Добрынин признался, что его постоянно напрягал тот факт, что Добронравов по сценарию сериала постоянно жестко над ним шутил, а Васильев должен был интеллигентно молчать. Он убежден, что его актерский талант в "Сватах" был полностью закрыт, а на улице прохожие с ним пытались шутить, как и Федор в кино. Отмечается, что до этого Николай снимался в других амплуа и не видел себя в образе "вечно побитой собаки".

Федор Добронравов и Николай Добринын в сериале "Сваты"

Федор Добронравов и Николай Добринын в сериале "Сваты"

Фото: fakty.u

Также добавим, что еще одной причиной оставить сериал стала неизвестность с дальнейшей его судьбой из-за войны России против Украины и значительное обновление актерского состава. Так, Анна Кошмал вышла замуж и сейчас ждет ребенка. Ольга Артемьева решила уехать в Германию на неопределенный срок.

Сериал "Сваты"

Сериал "Сваты"

Фото: pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Федор Добронравов заявил, что съемки сериала "Сваты-7" в данный момент приостановлены. Также актер отметил, что из-за политических неурядиц его начали снимать не в Украине, а на территории Беларуси.

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Сваты
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Поумнел мужик, просто признаться боится.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тупой сериал для быдла! (с)
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