"Ей больно!" Известный журналист заступился за Заворотнюк

Известный российский журналист Отар Кушанашвили попросил общественность отстать от актрисы Анастасии Заворотнюк и ее семьи, потому что они нуждаются в покое.
В эфире телеканала НТВ он заявил, что сам это прекрасно понимает, несмотря на то, что может позволить себе дурачиться и драться в ночных клубах.
"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", – сказал журналист.
Анастасия Заворотнюк
Фото: radiosputnik.ria.ru
По его словам, лечение Анастасии должно происходить без лишней болтовни в прессе и на телеканалах.
Отар Кушанашвили призвал отстать от Заворотнюк
Кадр из видео
Напомним, что ранее родственники обвинили СМИ во лжи на фоне информации о том, что Заворотнюк находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку. Они даже показали лица репортеров, которые снимают все происходящее возле клиники.
В ответ многочисленные поклонники накинулись на семью актрисы, объяснив молчание хайпом и пиаром. Позже известный блогер поддержала общественное мнение, пристыдив родственников звезды. Она еще раз озвучила общее мнение, что даже короткий комментарий о состоянии Заворотнюк уменьшит количество слухов вокруг болезни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
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