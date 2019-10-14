"Ей больно!" Известный журналист заступился за Заворотнюк

Известный российский журналист Отар Кушанашвили попросил общественность отстать от актрисы Анастасии Заворотнюк и ее семьи, потому что они нуждаются в покое.

В эфире телеканала НТВ он заявил, что сам это прекрасно понимает, несмотря на то, что может позволить себе дурачиться и драться в ночных клубах.

"Я могу быть ерником и дурака валять, выбегать на футбольное поле, драться в ночных клубах, но тяжело болеющего человека надо оставить в покое. Ей больно. Сложно представить себе ужас, в котором живет эта семья. Лучше убейте меня, но не заставляйте принимать участие в этой вакханалии", – сказал журналист.

Анастасия Заворотнюк Фото: radiosputnik.ria.ru

По его словам, лечение Анастасии должно происходить без лишней болтовни в прессе и на телеканалах.

Отар Кушанашвили призвал отстать от Заворотнюк Кадр из видео

Напомним, что ранее родственники обвинили СМИ во лжи на фоне информации о том, что Заворотнюк находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку. Они даже показали лица репортеров, которые снимают все происходящее возле клиники.

В ответ многочисленные поклонники накинулись на семью актрисы, объяснив молчание хайпом и пиаром. Позже известный блогер поддержала общественное мнение, пристыдив родственников звезды. Она еще раз озвучила общее мнение, что даже короткий комментарий о состоянии Заворотнюк уменьшит количество слухов вокруг болезни.

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