"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", выпустил клип на социально-политическую композицию "Застой 2.0".
Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста.
"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы
Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу
Я вижу эталоном дум народа миллионов
Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги", - говорится в тексте песни.
Скриншот из видео
Скриншот из видео
Автор песни заявил, что в России идет "холодная гражданская война", а также припомнил РФ Сирию, Крым и Донбасс.
Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий
Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России
Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили
Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией
Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель
Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить
Питать рефлекс, чтоб славила на автомате
Его собака Павлова — толпа, чье имя избиратель.
Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.
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