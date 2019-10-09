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9 октября • обновлено в 18:27
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"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ

2.4т Читать материал на украинском

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", выпустил клип на социально-политическую композицию "Застой 2.0".

Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ
Новости
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"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы
Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу
Я вижу эталоном дум народа миллионов
Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги", - говорится в тексте песни.

"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ

Скриншот из видео

"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ

Скриншот из видео

Автор песни заявил, что в России идет "холодная гражданская война", а также припомнил РФ Сирию, Крым и Донбасс.

Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий
Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России
Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили
Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией
Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель
Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить
Питать рефлекс, чтоб славила на автомате
Его собака Павлова — толпа, чье имя избиратель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.

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Место
Россия
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hunt andres
hunt andres
Кто это чепушило?
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
А что это за чмо??
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Логично же, что если ты не получил образование и сидишь без работы, то Путин и Россия виноваты. Обычно такие "артисты" от передоза подыхают, когда ты вначале знаменит, у тебя поклонники, а потом ты становишься ненужным
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