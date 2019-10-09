"Больше зла для России!" Популярный рэпер жестко высказался об РФ

Российский рэпер Андрей Меньшиков, известный под псевдонимом "Лигалайз", выпустил клип на социально-политическую композицию "Застой 2.0".

Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артиста.

"Пришла пора мне записаться записаться в русофобы

Сказав, что за порогом в моем доме все не слава Богу

Я вижу эталоном дум народа миллионов

Путь пролезть поближе к трону, вылизать царевы ноги", - говорится в тексте песни.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Автор песни заявил, что в России идет "холодная гражданская война", а также припомнил РФ Сирию, Крым и Донбасс.

Побольше крови, побольше Солсбери и Сирий

Больше Донбассов, Крымов — больше зла для России

Чтобы вокруг на дух вообще нас не переносили

Чтоб мы от всех закрылись наконец-то во главе с мессией

Наш Светлоликий, о, с колена Подниматель

Дрессировщик с плетью знает, на что время тратить

Питать рефлекс, чтоб славила на автомате

Его собака Павлова — толпа, чье имя избиратель.

Как ранее писал OBOZREVATEL, популярный российский рэпер Oxxxymiron выступил с речью против судебной системы Российской Федерации. Так, он провел литературные чтения "Сядь за текст", в которых приняли участие множество звезд из РФ.

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