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10 апреля • обновлено в 18:06
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Пьяный Прилучный избил жену и выгнал ее с детьми на улицу: заявление Муцениеце

11.5т
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Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома.

Так, соответствующее видео звезда записала с телефона своей матери и опубликовала на странице женщины в Instagram. Муцениеце отметила, что Павел "отнял и выкинул ее мобильный", поэтому ей пришлось пойти на такой шаг (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Фото: instagram/agataagata

"Пандемия дается плохо! Я записываю это видео с аккаунта мамы, потому что Паша забрал мой телефон и выкинул его на улицу. Довел детей до слез, поднимал на меня руку – он в неадеквате и я не могу его остановить. Паша во время пандемии выкинул нас с детьми из дому, говорит: "Уезжайте нах*р!". Я не могу это не выложить, потому что у меня нет другого оружия, как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Прилучный, представляете?" – сказала актриса.

Агата Муцениеце с детьми

Агата Муцениеце с детьми

Фото: instagram/agataagata

Она также добавила, что Прилучный уже "десять дней не просыхает". И, по ее мнению, алкоголь, который он пьет в немереных количествах, сильно повлиял на его поведение.

Агата Муцениеце

Агата Муцениеце

Скриншот с видео

"Я никогда не хотела все это выносить на публику. Если я не расскажу это сейчас – это снова замолчится, прикроется. Мне надоело прикрывать его зад: он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, он так сильно закрыл его мозг и так случилось", – подытожила Муцениеце.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Фото: instagram/agataagata

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Еще одна рожалка одурела от отсутствия секса ? Да не трогай ты мужа займись детьми
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ivani Rezo, а тебя кто родил? Рожалка?
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