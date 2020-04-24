Пьяного Башарова застукали за странным занятием

В сети появилось странное видео с российским актером Маратом Башаровым. На нем он с состоянии сильного алкогольного опьянения разговаривал сам с собой.

Видео опубликовало издание СтарХит на своей странице в социальной сети Instagram.

ТВ Центр

Разобрать то, что говорит Башаров очень трудно.

"Чем оно занимается? Да ничем", — бормочет актер.

Ранее, Башаров шокировал поклонников, показав сцену ругани с бывшей женой Елизаветой Шевырковой. На нем Елизавета, которая приехала забрать у Башарова ребенка, обвиняла его в том, что он напился при мальчике.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров спустя несколько недель после развода с Елизаветой Шевырковой засветился с новой пассией.

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