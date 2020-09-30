Пугачева показала личное видео, где вживую спела для Галкина: звезда растрогала сеть

71-летняя российская певица Алла Пугачева впечатлила пользователей сети личным роликом, где вживую спела песню, посвятив ее супругу Максиму Галкину.

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре примадонна предстала в сером худи и в огромных солнцезащитных очках. Прическу она спрятала под капюшоном (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

"Навеяло", – подписала Пугачева ролик. В кадре она спела песню со строками:

"Осенние листья шумят и шумят в саду

Знакомой тропою я радом с тобою иду

И счастлив лишь тот, кто в сердце поет

С кем рядом Максимка идет".

Пользователи сети были восхищены и растроганы роликом 71-летней примадонны. В комментариях многие написали ей комплименты, а также отметили, что у нее очень много энергии, учитывая возраст.

"Алла Борисовна, сколько в вас энергии? Вы просто супер", – похвалили артистку фолловеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 71-летняя российская певица Алла Пугачева показала, как выглядит ее лицо вблизи и нарвалась на критику в сети.