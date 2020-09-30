Пугачева показала личное видео, где вживую спела для Галкина: звезда растрогала сеть
71-летняя российская певица Алла Пугачева впечатлила пользователей сети личным роликом, где вживую спела песню, посвятив ее супругу Максиму Галкину.
Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре примадонна предстала в сером худи и в огромных солнцезащитных очках. Прическу она спрятала под капюшоном (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
"Навеяло", – подписала Пугачева ролик. В кадре она спела песню со строками:
"Осенние листья шумят и шумят в саду
Знакомой тропою я радом с тобою иду
И счастлив лишь тот, кто в сердце поет
С кем рядом Максимка идет".
Пользователи сети были восхищены и растроганы роликом 71-летней примадонны. В комментариях многие написали ей комплименты, а также отметили, что у нее очень много энергии, учитывая возраст.
"Алла Борисовна, сколько в вас энергии? Вы просто супер", – похвалили артистку фолловеры.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 71-летняя российская певица Алла Пугачева показала, как выглядит ее лицо вблизи и нарвалась на критику в сети.