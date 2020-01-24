Плохо со здоровьем? Пугачева отказалась почтить память близкого друга

В московском театре "Ленком" 27 января состоится вечер памяти российского актера Николая Караченцова. При этом примадонна Алла Пугачева отказалась прийти на это мероприятие.

Как сообщает издание "Дни.ру", причина непонятна – то ли у Пугачевой другие планы, то ли состояние здоровья не позволяет приехать ей из подмосковной Грязи в "Ленком". Ведь, как отмечается, у певицы были очень хорошие отношения с Караченцовым, почти духовная связь.

Алла Пугачева Фото: glavred.info

"У Коли Караченцова были очень хорошие отношения с Аллой Борисовной, почти духовная связь. Она очень хотела сыграть с ним в каком-нибудь спектакле, а в 2000 году для "Рождественских встреч" Пугачевой Караченцов даже снялся в клипе на песню Максима Дунаевского "Молитва". Съемки проходили у примадонны на даче: Коля стоял на коленях перед иконой на белом фоне и исполнял эту песню", – рассказала изданию близкая подруга актера, композитор и поэтесса Елена Суржикова.

Алла Пугачева и Николай Караченцов

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алла Пугачева не смогла прийти на похорон актрисы и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Как оказалось, из-за смерти близкой подруги певица сильно заболела.

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