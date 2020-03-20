Прямые эфиры "Голосу країни" отменили из-за коронавируса

Прямые эфиры шоу "Голос країни-10" перенесли в связи с введением карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте 1+1.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса Instagram @goloskrainy_official

Так, как пишет издание, для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. А вот прямые эфиры, которые были запланированы на 5, 12 и 19 апреля переносят на другие даты.

Однако, когда именно состоятся прямые эфиры организаторы сообщат в ближайшее время.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса Instagram @goloskrainy_official

Вместо прямых эфиров продлят этап "нокауты" – будет показано сразу четыре программы, которые были отсняты заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса Instagram @goloskrainy_official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что авторы шоу "Голос країни-10" неожиданно изменили правила. Так, стало известно, что во время следующего этапа шоу - нокаутов - тренеры снова будут иметь право на кражу.

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