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20 марта • обновлено в 14:12
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Прямые эфиры "Голосу країни" отменили из-за коронавируса

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Прямые эфиры шоу "Голос країни-10" перенесли в связи с введением карантина из-за коронавируса.

Об этом сообщается на сайте 1+1.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

Instagram @goloskrainy_official

Так, как пишет издание, для уменьшения рисков все репетиции участников с тренерами отменили или перевели в онлайн режим. А вот прямые эфиры, которые были запланированы на 5, 12 и 19 апреля переносят на другие даты.

Однако, когда именно состоятся прямые эфиры организаторы сообщат в ближайшее время.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

Instagram @goloskrainy_official

Вместо прямых эфиров продлят этап "нокауты" – будет показано сразу четыре программы, которые были отсняты заранее, каждая из которых будет посвящена отдельной команде.

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

"Голос країни-10" перенесли из-за коронавируса

Instagram @goloskrainy_official

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что авторы шоу "Голос країни-10" неожиданно изменили правила. Так, стало известно, что во время следующего этапа шоу - нокаутов - тренеры снова будут иметь право на кражу.

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Читайте все новости по теме "Голос країни" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Голос країни
Место
Украина
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