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22 ноября • обновлено в 18:30
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"Провокация против Зеленского и Путина": Разин разгромил росТВ за Украину

2.5т
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Известный продюсер Андрей Разин следом за Максимом Галкиным раскритиковал российское телевидение.

Он назвал провокацией против президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина тот факт, что по всем федеральным каналам почти круглосуточно говорят об Украине Об этом продюсер группы "Ласковый май" написал на своей странице в Instagram.

"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это – перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – возмутился Разин.

Разин разгромил росТВ за Украину

Разин разгромил росТВ за Украину

По его словам, на росТВ куда не глянь, везде говорят исключительно про Украину. В связи с этим продюсер обратился к коллегам из Кремля.

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"Дорогие продюсеры Кремля, остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – резюмировал он.

Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это - перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое? Что ни телешоу, так постоянно про Украину. Дорогие продюсеры Кремля, остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это - провокация против Зеленского и Путина.

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

"Провокация против Зеленского и Путина": Разин разгромил росТВ за Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном их своих концертов Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ и пошутил над вечным правлением президента РФ Владимира Путина, вызвав гнев в Госдуме.

Позже телепродюсер Леонид Мазор заявил, что у шоумена на фоне его высказываний могут начаться проблемы с концертами, однако, по его мнению, это возможно, если супруг Аллы Пугачевой начнет высмеивать власть на мероприятиях в Москве.

Из-за скандала в сети появилась информация, что концерты Галкина начали отменять. Шоумен в связи с этим записал видеообращение.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Персоны
Максим Галкин Андрей Разин
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес пропаганда
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К. Алла
К. Алла
Я по телевизору смотрю только футбол. Так что все эти ток-шоу для меня - дремучий лес. Пусть устроят опрос, если русские телезрители не хотят слышать про Украину, о ней и не будут говорить. Спрос рождает предложение. Но раз рейтинги высокие, значит интересно?
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hunt andres
hunt andres
Согласен. И Россия, и россияне, и русские ближнего зарубежья устали от хо хлов и их нелепой недостраны. Я уже, например, год не смотрю эти бесполезные шоу.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
UA. RUNIC, Не, не сгинут. У них работа. Семья голодная, кредиты, ипотека...
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
hunt andres, А как мир устал от вашей Снежной Нигерии, от геморроя на заднице мира, от России....
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