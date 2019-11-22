"Провокация против Зеленского и Путина": Разин разгромил росТВ за Украину

Известный продюсер Андрей Разин следом за Максимом Галкиным раскритиковал российское телевидение.

Он назвал провокацией против президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина тот факт, что по всем федеральным каналам почти круглосуточно говорят об Украине Об этом продюсер группы "Ласковый май" написал на своей странице в Instagram.

"Считаю, что каналы "НТВ" и "Первый канал" нужно переформатировать, потому, что Россия настолько устала от Украины и ежедневной многочасовой информации о ней, что это – перебор. Россия, мы можем хотя бы на минуту забыть о них и поговорить, например, о Беларуси. Да что же это такое?" – возмутился Разин.

Разин разгромил росТВ за Украину

По его словам, на росТВ куда не глянь, везде говорят исключительно про Украину. В связи с этим продюсер обратился к коллегам из Кремля.

"Дорогие продюсеры Кремля, остановите уже этот беспредел. Просто уже слышать невозможно, уже видеть невозможно мордобитие, уже видеть невозможно одни и те же рожи, которые раздражают все население России. Мне кажется, что это – провокация против Зеленского и Путина", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на одном их своих концертов Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ и пошутил над вечным правлением президента РФ Владимира Путина, вызвав гнев в Госдуме.

Позже телепродюсер Леонид Мазор заявил, что у шоумена на фоне его высказываний могут начаться проблемы с концертами, однако, по его мнению, это возможно, если супруг Аллы Пугачевой начнет высмеивать власть на мероприятиях в Москве.

Из-за скандала в сети появилась информация, что концерты Галкина начали отменять. Шоумен в связи с этим записал видеообращение.

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