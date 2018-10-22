''Прощай мой сын'': в Киеве похоронили солиста ''Нэнси''

В конце прошлой недели состоялись похороны солиста группы "Нэнси" Сергея Бондаренко. Отец музыканта Анатолий Бондаренко опубликовал несколько фотографий, сделанных в день похорон, которые прошли в субботу, 20 октября, в Киеве.

Снимки Анатолий опубликовал на своей странице в микроблоге Instagram.

"Последний путь, последняя дорога... Сережа уезжает в небо навсегда. Сегодня мы простились с ним. И в небе новая зажглась звезда", — подписал один из кадров, сделанных по пути на кладбище, Анатолий.

Затем в микроблоге основателя группы "Нэнси" появилась фотография гроба сына, на котором лежит белый букет цветов.

"Прощай мой сын! Прости меня! За то, что не успел, спасти тебя...", - пишет скорбящий отец.

"Сегодня первый день без сына... А в комнате висит картина, с его портретом... Сын привееет! И тишина... звучит в ответ", - добавил он.

Отец исполнителя рассказал, что по умершему скучает и его пес Ник.

"Ник в траурном кортеже, нашего Сережи... Никогда бы не поверил, что такие чувства могут быть у собаки! Но, вы сами это видите! До этого момента, сутки он был агрессивным и даже на меня кидался... Бедный Никуся! На каждый шум, мчался к двери встречать Сережу! А тут он все понял и осознал...", - подытожил Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в четверг, 18 октября, скончался лидер знаменитой украинской группы 90-х "Нэнси" Сергей Бондаренко.