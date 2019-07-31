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"Негусто": стало известно о реальных доходах отравившего Алибасова

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СМИ стало известно, сколько зарабатывает скандальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Как удалось выяснить журналистам, рассказы о многомиллионном состоянии мужчины являются неправдой.

Слухи о богатстве продюсера удалось развенчать благодаря справке Алибасова о доходах. Об этом сообщает портал kp.ru.

"Негусто": стало известно о реальных доходах отравившего Алибасова

rbc.ua

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В сентябре прошлого года продюсер заработал 115 тысяч рублей, в октябре — 57,5 тысячи. В ноябре его доход вырос до миллиона 725 тысяч благодаря фильму НТВ о свадьбе Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре продюсер получил 1,15 миллиона рублей.

"Негусто": стало известно о реальных доходах отравившего Алибасова

"Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее. Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто", — заявил журналистам источник.

По его словам, продюсер чаще всего зарабатывает на участии в ток-шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Бари Алибасов
Место
Россия
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