"Негусто": стало известно о реальных доходах отравившего Алибасова

СМИ стало известно, сколько зарабатывает скандальный продюсер группы "На-На" Бари Алибасов. Как удалось выяснить журналистам, рассказы о многомиллионном состоянии мужчины являются неправдой.

Слухи о богатстве продюсера удалось развенчать благодаря справке Алибасова о доходах. Об этом сообщает портал kp.ru.

rbc.ua

В сентябре прошлого года продюсер заработал 115 тысяч рублей, в октябре — 57,5 тысячи. В ноябре его доход вырос до миллиона 725 тысяч благодаря фильму НТВ о свадьбе Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре продюсер получил 1,15 миллиона рублей.

"Алибасов реально когда-то давно был очень богатым. Но все, что имел, вложил в недвижимость, а теперь боится лишиться и ее. Сейчас у него с финансами не ахти. Выплывает на пиаре, но это нестабильный источник доходов. Недвижимость есть, а вот живых денег — негусто", — заявил журналистам источник.

По его словам, продюсер чаще всего зарабатывает на участии в ток-шоу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.

В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.

Продюсер якобы нуждается в операции на желудке, но пока хирургическое вмешательство невозможно.

Алибасов-младший рассказал, что ожоги не заживают, а это серьезно усложняет ситуацию.

Тем временем, сестра продюсера заявила, что его отравил намеренно кто-то из членов семьи его жены.

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