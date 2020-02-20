Пост Притулы о Героях Майдана тронул украинцев

Украинский шоумен, ведущий Сергей Притула в День Небесной Сотни 20 февраля попросил прощения у своего земляка Устима Голоднюка, который погиб на Майдане.

Соответствующий пост появился на странице экс-кандидата в депутаты в Facebook. Спустя три часа после публикации сообщение собрало более 7,9 тысяч лайков и сотни репостов.

"Прости, Устим! Неба таки упало. Только не там, где ждали!" – написал Притула, очевидно, имея ввиду скандал вокруг эвакуации украинцев из Китая.

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"Сегодня Украина заболела. Ее поразил вирус безразличия, неполноценности и зла", "Да, упало. Украинцы перекрывают дорогу в больницу эвакуированным украинцам из Китая. Это что? Где поддержка, где единство и помощь? Ощущение, что это какой-то голливудский триллер с бешеными людьми. Это стыд на весь мир", "Очень стыдно перед павшими за сегодняшнее средневековья", – ответили шоумену в комментариях.

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Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Комментарии к посту Скриншот

Добавим, Устим Голоднюк родился 12 августа 1994 в городе Збараж Тернопольской области. С этого же города родом Сергей Притула.

Голоднюк просил кричать "Небо падает" в случае опасности на Майдане, чтобы не напугать людей, но дать ему с ребятами сигнал, что нужна помощь.

Он был убит выстрелом в голову 20 февраля 2014 года.

Устим Голоднюк depo.ua

Как писал OBOZREVATEL, в Украину из китайского города Ухань из-за коронавируса в четверг, 20 февраля, эвакуировали граждан, которые проживали в 16 областях нашей страны.

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