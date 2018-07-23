"Пришлось пересилить себя": Регина Тодоренко призналась в фобии

Экс-ведущая телевизионного проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала своим фолловерам в соцсети о фобии, которую ей успешно удалось преодолеть.

Как отметила знаменитость на личной странице в Instagram, ранее у нее был "жуткий страх" воды. Но пересилить себя пришлось по долгу профессии.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

"Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду - это вообще высший пилотаж", - рассказала телеведущая.

"По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой, порой плавать с акулами, дельфинами… И как же я рада , что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни", - добавила Тодоренко.

К своему посту знаменитость добавила фото с аквалангом, а также поинтересовалась у подписчиков, какие страхи испытывают они. История Тодоренко собрала более 140 тыс. лайков, сотни фолловеров присоединились к обсуждению личных фобий.

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