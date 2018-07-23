"Пришлось пересилить себя": Регина Тодоренко призналась в фобии

Экс-ведущая телевизионного проекта "Орел и Решка" Регина Тодоренко рассказала своим фолловерам в соцсети о фобии, которую ей успешно удалось преодолеть.
Как отметила знаменитость на личной странице в Instagram, ранее у нее был "жуткий страх" воды. Но пересилить себя пришлось по долгу профессии.
Фото: instagram.com/reginatodorenko
"Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала, когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду - это вообще высший пилотаж", - рассказала телеведущая.
"По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом, с маской и трубкой, порой плавать с акулами, дельфинами… И как же я рада , что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни", - добавила Тодоренко.
К своему посту знаменитость добавила фото с аквалангом, а также поинтересовалась у подписчиков, какие страхи испытывают они. История Тодоренко собрала более 140 тыс. лайков, сотни фолловеров присоединились к обсуждению личных фобий.
Когда-то у меня был жуткий страх воды. Я не могла нырнуть под воду, некомфортно себя чувствовала , когда под ногами не ощущала дна, прыгнуть рыбкой в воду - это вообще высший пилотаж. Откуда берётся этот СТРАХ??? По долгу моей экстремальной службы пришлось все-таки во время путешествий пересилить себя и нырять с аквалангом , с маской и трубкой(иногда без трубки - free diving) , порой плавать с акулами, дельфинами и тд.... И как же я рада , что переборола этот дурацкий страх, а ведь могла же лишить себя самых ярких приключений в жизни. Дальше-больше! Чтоб совсем чувствовать себя как рыба в воде, решила заняться серфингом - месило меня знатно, как в стиральной машинке, но я радовалась и этой маленькой победе. Теперь хочу получить сертификат дайвера , чтоб совсем позабыть о страхе воды!!!! Расскажите немного о себе: 1. Вы склонны бороться со страхом Или 2. От греха подальше! #регинатодоренко #регинапутешественница🌎🌏🌍 #reginatodorenko #prtshow
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