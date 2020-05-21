Принц Гарри распродает свое имущество: что случилось

Принц Гарри, который сейчас живет со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи в США, никак не может трудоустроиться из-за пандемии коронавируса. Чтобы содержать семью, он начал распродавать личные вещи.

Как сообщил инсайдер, лично знакомый с принцем, англоязычному изданию New Idea, Гарри уже успел продать три своих охотничьих ружья, каждое из которых оценили в 60 тысяч долларов. Таким образом, ему удалось пополнить семейный банковский счет на солидную сумму – 180 тысяч долларов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: thailandtatler.com

Отмечается, что у Меган и Гарри очень большие траты: им приходится платить за аренду роскошного особняка в Калифорнии, а также оплачивать услуги помощников и телохранителей. Кроме всего прочего, они должны выплатить британской казне долг за ремонт их лондонского поместья.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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