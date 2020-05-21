Принц Гарри распродает свое имущество: что случилось

Принц Гарри, который сейчас живет со своей супругой Меган Маркл и сыном Арчи в США, никак не может трудоустроиться из-за пандемии коронавируса. Чтобы содержать семью, он начал распродавать личные вещи.
Как сообщил инсайдер, лично знакомый с принцем, англоязычному изданию New Idea, Гарри уже успел продать три своих охотничьих ружья, каждое из которых оценили в 60 тысяч долларов. Таким образом, ему удалось пополнить семейный банковский счет на солидную сумму – 180 тысяч долларов.
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: thailandtatler.com
Отмечается, что у Меган и Гарри очень большие траты: им приходится платить за аренду роскошного особняка в Калифорнии, а также оплачивать услуги помощников и телохранителей. Кроме всего прочего, они должны выплатить британской казне долг за ремонт их лондонского поместья.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;
Из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.
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