Принц Гарри пожалел о переезде в США с Маркл: что стало причиной

Британский принц Гарри пожалел о решении переехать в США вместе со своей супругой Меган Маркл.

Герцогу Сассекскому не подошел американский жизненный уклад и ему оказалось трудно приспособиться к новым условиям. Об этом идет речь в книге биографов королевской семьи Энди Тиллетта и Дилана Ховарда "Королевские войны: неизвестные подробности скандального разрыва Гарри и Меган с домом Виндзоров", пишет The Sun.

"Это была далеко не идеальная ситуация. Гарри перестал испытывать восторг от переезда и чувствовал себя замученным", – приводит издание отрывок из книги.

Принц Гарри и Меган Маркл в США CNN

Ситуация усугубилась, когда у принца Чарльза подтвердился коронавирус. Отмечается, что Гарри испытывал чувство вины за то, что не находится рядом с семьей в этот непростой период.

По словам авторов, принц скучает по своему дому, а его супруга Меган Маркл прикладывает все усилия, чтобы поддержать мужа в их новой жизни.

"Она обещает, что, как только все вернется на круги своя, он полюбит их новую жизнь в Лос-Анджелесе", – говорится в книге.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта, чтобы начать новую самостоятельную жизнь вне королевской семьи. В королевской семье им дали "испытательный срок" размером в 12 месяцев. Таким образом, в 2021 году пара сможет вернуть свой королевский статус и возобновить прежние устои жизни, исполняя королевские обязанности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения "Ваше Королевское Высочество" и государственного финансирования.