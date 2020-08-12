Принц Гарри и Меган Маркл тайно купили новый дом

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели особняк. Униан
Меган Маркл и принц Гарри приобрели собственный дом в Санта-Барбаре (штат Калифорния, США).
Об этом рассказал инсайдер изданию People. По его словам, пара хотела поселиться в тихом частном месте подальше от прессы.
В особняк 39-летняя Меган и 35-летний Гарри со своим годовалым сыном Арчи перебрались в июле. Также известно, что недалеко от супругов живут знаменитости Опра Уинфри и Эллен Дедженерес.
Гарри и Меган с сыном Арчи Rubic.us
"Это то место, где они хотят воспитать Арчи, где они надеются на нормальную жизнь, насколько это возможно", – добавил инсайдер.
Напомним, после переезда из Англии Меган и Гарри жили в арендованном доме в Канаде, а затем в особняке друга в Лос-Анджелесе, за аренду которого платили несколько десятков тысяч долларов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии;
Из-за решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.