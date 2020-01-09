Принц Гарри и Меган Маркл решили уйти из королевской семьи: чем чревато

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.
Об этом стало известно благодаря официальному аккаунту герцогов Сассекских в Instagram. В соцсети супруги написали:
"Мы намерены отойти от дел в качестве членов королевской семьи и работать над тем, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву. Именно благодаря вашей поддержке, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем себя готовыми к такой перемене".
Меган Маркл и принц Гарри уходят из королевской семьи
Getty
Теперь Меган и Гарри будут жить на две страны, проводя время и в Канаде, и в Великобритании.
"Мы планируем сбалансировать наше время между Соединенным Королевством и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и нашими покровителями. Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующем этапе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", – говорится в официальном заявлении.
Известно, что отказ от королевских полномочий означает, что Маркл и Гарри больше не смогут расчитывать на финансирование из госбюджета. Также супруги не будут больше представлять королевскую семью на официальных мероприятиях.
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Впрочем, как оказалось, о своем решении герцоги Сассекские не сообщили монаршей семье: о том, что Меган и Гарри намерены отказаться от полномочий королева Елизавета II и принц Чарльз узнали благодаря телевидению. Как сообщает Daily Mail, это привело в ярость королеву и принца.
"Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям раскалены от ярости", – пишет издание.
Королева Елизавета II
Getty
Принц Чарльз
Getty
Меган Маркл и принц Гарри
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.
С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.