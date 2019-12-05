Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

6 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

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День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Этот национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

День святого Николая у западных христиан

В этот день католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками.

Приметы 6 декабря

Ясный месяц предвещает метель зимой.

Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

Совпали облака в одну кучу – ждите непогоды.

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Что нельзя делать 6 декабря

Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

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Родились 6 декабря

1920 — Дейв Брубек, американский джазовый композитор, аранжировщик, пианист.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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