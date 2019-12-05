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5 декабря • обновлено в 21:08
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Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

1.8т
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6 декабря в Украине и во всем мире отмечают несколько праздников, среди которых День Вооруженных Сил Украины и День святого Николая у западных христиан.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории, а также какой, по народным приметам, будет погода.

Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

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День Вооруженных Сил Украины

День Вооруженных Сил Украины учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году. Этот национальный праздник отмечается ежегодно 6 декабря — в день принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

День святого Николая у западных христиан

В этот день католики почитают память святого Николая, покровителя путешественников и детей. День святого Николая имеет религиозные корни и традиции празднования, выработанные в народе веками.

Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

Приметы 6 декабря

  • Ясный месяц предвещает метель зимой.

  • Низкие облака на небе – скоро будет похолодание.

  • Вокруг луны заметно розовые и тусклые кольца – признак того, что скоро будут трескучие морозы.

  • Совпали облака в одну кучу – ждите непогоды.

Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Что нельзя делать 6 декабря

  • Постарайтесь ни на кого не злиться, сдерживайте свои эмоции и будьте доброжелательнее.

  • Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Приметы и праздники 6 декабря 2019: что нельзя делать в этот день

pexels.com

Родились 6 декабря

1920 — Дейв Брубек, американский джазовый композитор, аранжировщик, пианист.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал читателю о праздниках и памятных датах декабря.

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Автор
Мария Дидык
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День ВСУ? Пятая годовщина победы ""сепаров" под Иловайском !!!
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