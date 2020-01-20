Молился о Заворотнюк? Стало известно о тайном походе Чернышева в храм на Крещение

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, Петр Чернышев и ее дочь Анна появились в храме поселка Крекшино, где они проживают.

Об этом КП рассказал источник, ставший свидетелем события.

Анастасия Заворотнюк Униан

Так, по словам источника, на утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы.

"На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой".

Храм в поселке Крекшино КП

Также источник отметил, что сообщения, которые на днях появились во многих росСМИ о том, что Анастасию и Петра видели на отдыхе в Тайланде, – неправда.

"Не знаю, кто это придумал, но для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска. И уж, конечно, не стоит обсуждений слух о том, что болезнь выдумана ради пиара. Это не Фриске, показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию – молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали", – цитирует издание источник.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Вокруг ТВ

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