Молился о Заворотнюк? Стало известно о тайном походе Чернышева в храм на Крещение

Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, Петр Чернышев и ее дочь Анна появились в храме поселка Крекшино, где они проживают.
Об этом КП рассказал источник, ставший свидетелем события.
Анастасия Заворотнюк
Униан
Так, по словам источника, на утренней службе Чернышева и Анны Заворотнюк не было, они приехали после службы.
"На утренней службе – очень многолюдной – их не было, но в храме до вечера разливают освященную воду. Петр и Аня приехали после службы на машине, хотя от их дома пешком идти 10 минут. Видимо, не хотели привлекать внимания и отвечать на вопросы о здоровье Насти. Лишь однажды близкие сказали, что надеются только на чудо, и в подробности уже не вдавались. Видимо, святая вода – одно из таких чудес, ведь люди верят в ее целебные свойства. Долго в храме они не задерживались, набрали и сразу уехали. Будем надеяться, что Насте станет лучше – от воды или от поддержки близких, ведь они пример мужества для многих семей, столкнувшихся с этой бедой".
Храм в поселке Крекшино
КП
Также источник отметил, что сообщения, которые на днях появились во многих росСМИ о том, что Анастасию и Петра видели на отдыхе в Тайланде, – неправда.
"Не знаю, кто это придумал, но для людей, которые в курсе ситуации, подобное даже представить невозможно. К сожалению, им сейчас точно не до отпуска. И уж, конечно, не стоит обсуждений слух о том, что болезнь выдумана ради пиара. Это не Фриске, показывать Настю публике, как Жанну, и делать признания на всю страну никто не будет. Ее близкие выбрали более достойную позицию – молчать, чтобы от них рано или поздно все отстали", – цитирует издание источник.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Вокруг ТВ
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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