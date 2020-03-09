Российский музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о том, насколько честными являются талант-шоу на росТВ. Так, по его мнению, на шоу "Голос" присутствует много "вкусовщины" и блата.
Пресняков также отметил, что ему непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, пишет "Собеседник".
Как отметил музыкант, участие в таких проектах иногда "сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач". Он добавил, что слышал об этом от "знающих людей".
Семья Пресняковых
24СМИ
"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает", — заявил Пресняков.
Пресняков-старший также уточнил, что обратил внимание – зрители часто замечают несправедливое отношение к конкурсантам и пишут возмущенные комментарии в соцсетях. Он добавил, что в иностранных вокальных передачах "подобных фокусов нет".
Музыкант подчеркнул, что раньше с удовольствием смотрел такие шоу, но в последнее время охота следить за ними пропала.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее в России разгорелся скандал вокруг проекта "Голос. Дети", в котором победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Пользователи не поверили в честность голосования и заявили о фальсификации.
Одним из тех, кто оказался недовольным и шокированным победой Абрамовой, был супруг Пугачевой Максим Галкин. Он заявил, что после подобного не отправит своих детей на конкурсы.
На "Первом канале" заявили, что проведут проверку по факту возможной фальсификации голосов. Звезды поддержали это решение.
Позже стало известно, что скандал вышел на международный уровень – на шумиху отреагировала голландская компания Talpa Media, владеющая правами на шоу "Голос" (The Voice).
16 мая было доказано, что для Микеллы Абрамовой накрутили голоса в проекте, "Первый канал" аннулировал победу девочки.
Алсу заявила, что ее дочь и другие участники проекта оказались "втянуты в какие-то игры".
24 мая на "Первом канале" победителями шоу назначили всех финалистов, которым выдали большую премию.
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