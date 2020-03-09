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9 марта • обновлено в 17:55
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Пресняков рассказал о "кумовстве" на шоу "Голос": такое, увы, часто бывает

2.9т
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Российский музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о том, насколько честными являются талант-шоу на росТВ. Так, по его мнению, на шоу "Голос" присутствует много "вкусовщины" и блата.

Пресняков также отметил, что ему непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, пишет "Собеседник".

Как отметил музыкант, участие в таких проектах иногда "сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач". Он добавил, что слышал об этом от "знающих людей".

Семья Пресняковых

Семья Пресняковых

24СМИ

"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает", — заявил Пресняков.

Пресняков-старший также уточнил, что обратил внимание – зрители часто замечают несправедливое отношение к конкурсантам и пишут возмущенные комментарии в соцсетях. Он добавил, что в иностранных вокальных передачах "подобных фокусов нет".

Музыкант подчеркнул, что раньше с удовольствием смотрел такие шоу, но в последнее время охота следить за ними пропала.

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Автор
Ева Романова
Персона
Владимир Пресняков-младший
Теги
Новости России шоу-бизнес
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