Российский музыкант Владимир Пресняков-старший рассказал о том, насколько честными являются талант-шоу на росТВ. Так, по его мнению, на шоу "Голос" присутствует много "вкусовщины" и блата.

Пресняков также отметил, что ему непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, пишет "Собеседник".

Как отметил музыкант, участие в таких проектах иногда "сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач". Он добавил, что слышал об этом от "знающих людей".

Семья Пресняковых 24СМИ

"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает", — заявил Пресняков.

Пресняков-старший также уточнил, что обратил внимание – зрители часто замечают несправедливое отношение к конкурсантам и пишут возмущенные комментарии в соцсетях. Он добавил, что в иностранных вокальных передачах "подобных фокусов нет".

Музыкант подчеркнул, что раньше с удовольствием смотрел такие шоу, но в последнее время охота следить за ними пропала.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.