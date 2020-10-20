Премьеры ноября 2020 в Украине: какие фильмы посмотреть в кинотеатрах

В ноябре 2020 года в кинотеатрах Украины можно посмотреть остросюжетные триллеры, боевики, а также комедии и драмы.

OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных новинок, которые вскоре выйдут на большой экран, и трейлеров к ним.

Атлантида

События фильма разворачиваются в 2025 году, когда Украина победила в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. В украинском прокате "Атлантида" выйдет 5 ноября.

Еще по одной

В центре сюжета – четыре друга, которые работают учителями. Герои решают провести один эксперимент, по правилам которого каждый должен поддерживать определенный уровень алкогольного опьянения в течение дня. Они считают, что так человек может продуктивно работать. Однако вскоре ситуация выходит из-под контроля. Фильм выйдет в прокат 12 ноября.

Афера по-голливудски

По сюжету, не слишком успешный продюсер фильмов категории "Б" решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы. Он планирует взять небольшой залог в босса мафии на покрытие расходов, нанять актера-ветерана, который уже одной ногой на том свете, подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку. Премьера фильма состоится 19 ноября.

Земля голубая, будто апельсин

Фильм рассказывает о семье, проживающей в городе Красногоровка (Донецкая область) вблизи линии фронта, и снимает об этом любительстке кино. В украинский прокат лента выйдет 26 ноября.

Химеры

Фильм рассказывает о старшекласснице, которая случайно поменялась телами с серийным убийцей. Пока девушка доказывает своим друзьям, что в теле пожилого чудака именно она, преступник не теряет времени. Премьера фильма состоится 26 ноября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сериал "Сестра Рэтчед" (Ratched) по книге Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки" стал самым популярным на стриминговий платформе Netflix среди оригинальных проектов, которые представили в 2020 году.