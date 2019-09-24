"Предлагают миллион": Врачей больной Заворотнюк пытаются подкупить

После того, как вокруг российской актрисы Анастасии Заворотнюк выставили охрану, журналисты попытались подкупить персонал, чтобы получить эксклюзив.

Так, по словам одной из медсестер больницы, где лежит звезда, им предлагают до миллиона рублей за информацию. Об этом сообщает издание "Собеседник".

"Персоналу предлагают большие деньги, чтобы мы что-то рассказали. От ста тысяч до миллиона рублей — в зависимости от информации. Но мы ничего не знаем — только лечащие врачи. Все диагнозы засекречены. Мы тоже узнаем все новости из прессы", — поделилась медсестра.

Анастасия Заворотнюк Фото: narodna-pravda.ua

Также она добавила, что к Заворотнюк в палату могут пройти только избранные люди. Всего лишь несколько лечащих врачей, а также ее супруг фигурист Петр Чернышев и пиар-директор Марина Потапова. Других просят покинуть больницу, как только заходит речь об актрисе.

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