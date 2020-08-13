Праздники 14 августа: приметы на Медовый Спас и что нельзя делать в Маковея

14 августа во всем мире и в Украине отмечают несколько праздников. Среди них: Медовый Спас (Маковея), праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

Также в этот день начинается Успенский пост. Приметы смогут рассказать, какой будет погода. А OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, что значит этот день для истории.

Медовый спас или Маковея

Медовый Спас отмечается ежегодно 14 августа. В 2020 году праздник приходится на пятницу. Другие названия – Первый Спас, или Маковея.

Медовый Спас: как отмечают Pixabay

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В церковном календаре этот праздник называется днем семи мучеников Маковеев, их матери Соломонии и учителя Елеазара, которые приняли мученическую смерть от сирийского царя Антиоха Епифана за веру в Бога.

С этого дня могут есть мед те, кто придерживался поста. Наши предки, по поверьям, начинали собирать мед и мак, из которых потом делали выпечку. А в наши дни принято освящать мед и воду в храме, потому это событие и называется Медовый спас.

Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня

Первый день Успенского поста связан именно с этим событием. С того времени, как Сын Божий освятил Крест своими страданиями, в нем стала проявляться чудодейственная сила. В этот день в храмах полагается вынос Креста и поклонение ему.

Приметы и праздники 14 августа: что нельзя делать Храм св. Николая Мирликийского/hramsaburovo

Предполагается, что Животворящий Крест зародился в Константинополе в IX веке, а на Руси стал почитаться примерно половину тысячелетия спустя. Обычай износить Честное Древо Креста, то есть крест, на котором, согласно христианскому вероучению, был распят Иисус Христос, на дороги и улицы был предназначен для освящения мест и в отвращение болезней. Честное Древо Креста также называют "Животворящий Крест", "Крест Господень" и "Животворящее Древо".

Приметы на 14 августа

Какой была погода на Маковея – такой будет 28 августа.

Олени в воду заходят – в реках купаться нельзя.

Ветер на улице – зима будет холодной и снежной.

Дождь идет – в поле выходить не стоит.

Розы отцвели – холода скоро наступят.

Одуванчики все еще цветут – осень будет теплой.

Если малина в лесу крупная – пора озимые сеять.

Что нельзя делать на Маковея Pixabay

Что нельзя делать 14 августа:

На Маковея начинается строгий Успенский пост, поэтому стоит употреблять лишь постную пищу.

Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, желать кому-либо зла и вообще допускать дурные мысли.

В Медовый Спас под запретом шумные празднования, громкие разговоры, крики.

После 14 августа, по поверью, нельзя купаться, так как уже прошел Ильин день.

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