Появилось видео, как Оля Полякова разделась в прямом эфире

В сети появилось видео, как Оля Полякова обнажилась в прямом эфире "Танці з зірками".

Запись скандальной выходки поп-певицы была опубликована в группе "Обозревателя" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Интимные места певицы прикрывали только надписи - "26" и "Октября" - именно в этот день состоится сольное выступление певицы в Киеве.

Стоит отметить, что в таком обольстительном виде Полякова может похвастаться не только красивыми длинными ногами, но и замечательной фигурой.

Как сообща OBOZREVATEL, популярная украинская певица Оля Полякова поделилась интимными подробностями своей жизни, а также жестко высказалась о современных украинских мужчинах.