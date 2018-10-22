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Появилось видео, как Оля Полякова разделась в прямом эфире

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В сети появилось видео, как Оля Полякова обнажилась в прямом эфире "Танці з зірками".

Запись скандальной выходки поп-певицы была опубликована в группе "Обозревателя" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Интимные места певицы прикрывали только надписи - "26" и "Октября" - именно в этот день состоится сольное выступление певицы в Киеве.

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Стоит отметить, что в таком обольстительном виде Полякова может похвастаться не только красивыми длинными ногами, но и замечательной фигурой.

Как сообща OBOZREVATEL, популярная украинская певица Оля Полякова поделилась интимными подробностями своей жизни, а также жестко высказалась о современных украинских мужчинах.

Персона
Оля Полякова
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